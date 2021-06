¿Qué quieres ser de mayor? Yo, de mayor, quiero ser Emprendedor

Los Millennials somos la generación más emprendedora de la historia porque estamos abandonando nuestros trabajos "estables" y precarios económicamente, huyendo de una economía deprimida, de escasas oportunidades laborales, con cargos o sueldos muy bajos para los cuales estamos sobrecualificados, horarios inflexibles y obligaciones con pocas recompensas y escasa satisfacción personal.

Si se combina lo anterior con una habilidad nata para el manejo de la tecnología y unas aptitudes especiales para la innovación, el resultado son prototipos idóneos para triunfar como emprendedores.

Está generación ya no tiene miedo a salir y ampliar su zona confort, porque hemos dejado de creer eso de "un trabajo para toda la vida" y llevamos adaptándonos a multitud de cambios desde que éramos niños.

Nacimos cuando Internet ya existía y al no disfrutar de unas condiciones económicas satisfactorias, nos ha hecho ver que tampoco teníamos tanto que perder al lanzarnos a emprender incluso sin ahorros y sin el apoyo familiar.

Nuestras motivaciones han cambiado y es importante prestarles atención para no perder el valioso talento que tenemos en este país, porque quienes nos hemos criado durante la revolución tecnológica de finales del siglo XX vemos las cosas de forma distinta. Nuestra ambición es comparable al mundo digital, dinámico, emprendedor e impaciente en el que nos formamos.

El cambio de paradigma laboral que ha traído el Coronavirus nos ha favorecido para agarrarnos todavía más al "clavo ardiendo" de emprender ante la transformación digital que estamos viviendo, donde el empleo del futuro, será mayoritariamente freelance. Nos hemos adaptado a este cambio mejor que las generaciones anteriores y esto nos hace ser más ambiciosos y valientes.

Los tiempos y la forma de ver las cosas han cambiado. No existe el miedo a cambiar de empresa o crear tu proyecto de vida. Nuestra corta experiencia no ha impedido poner en marcha el doble de compañías que los profesionales de otras generaciones y en contra de lo que ocurría en la forma tradicional de emprender, ya no se necesita un gran capital para iniciar un proyecto empresarial, a la vez que se asumen mayores riesgos.

Una cualidad de estos jóvenes y que se lleva detectando en Aje desde hace unos años, es su espíritu colaborativo. Esta generación se caracteriza por crear fuertes alianzas entre ellos, desarrollan su trabajo en colaboración con otros profesionales, y muestra de ello son los espacios de Coworking que ha proliferado en los últimos años creando un ecosistema donde se reúnen emprendedores para ejecutar sus negocios y fomentar la interacción entre ellos, que entienden el mundo empresarial como un escenario donde todos tienen algo que aportar.

Los emprendedores en general se adaptan más rápido a los cambios y a la tecnología. Esto hace que cada vez más, los jóvenes quieran emprender antes que sus padres, de forma que en el panorama económico confluyen dos generaciones muy dispares, donde los padres deben volver a reconducir su futuro laboral y/o replantear las estrategias digitales de sus negocios, los cuales están cambiando a una velocidad vertiginosa.