Emprendimiento y Digitalización

Mucho se ha hablado de la bondades de la digitalización como también mucho se ha hablado del impacto que todo el proceso de transformación digital, acelerado por la pandemia, está teniendo en nuestra sociedad. Caminamos hacia una economía cada vez más digitalizada que promete traer aún muchos más cambios de los que ya hemos visto y que nos obligan a estar siempre en la cresta de la ola.

Este escenario cambiante propicia que, casi de manera natural, surjan nuevas oportunidades de negocio al amparo de tecnologías incipientes que ofrecen nuevas propuestas de valor para llegar al cliente final. Y son estas nuevas oportunidades de negocio las que terminan dando forma a nuevas empresas que, enarbolando la bandera del emprendimiento, se lanzan al mercado, muchas veces, con más ilusión que certezas.

Aquí es de donde surge el binomio emprendimiento - digitalización que, bien entendido, puede resultar una simbiosis muy poderosa que merece la pena analizar con cierta calma; porque, desde esa alianza estratégica, se pueden construir iniciativas empresariales muy sólidas.

Lo primero que hay que señalar es que la tecnología es un elemento transversal que está presente en todos los sectores de la economía. Cualquier proyecto empresarial que se precie deberá entender la tecnología, y en el caso que nos ocupa la digitalización, como una palanca de cambio que aumente la productividad de su negocio.

En este sentido, y en el marco del emprendimiento, conviene destacar que la manera en la que se incorpore la tecnología a la empresa ayudará a superar el tan temido valle de la muerte de las startup. En este punto queremos hacer un mayor hincapié en el modelo económico de la adquisición de la tecnología, más que en el tipo de solución tecnológica en sí misma

Hoy la tecnología viene de la mano del mundo “as a Service”. Así hablamos de SaaS, IaaS, PaaS, CaaS… para referirnos a Software as a Service, Infraestructure as a Service, Platform as a Service, Container as a Service… respectivamente.

Todo lo que lleve el “apellido” as a Service implica pago por uso. Es decir, en esencia estamos convirtiendo la inversión tradicional en IT en un gasto. Un gasto que además será variable en función de la actividad. Para una start up esto es crítico porque elimina gran parte de la inversión que hay que hacer para poner en marcha un negocio.

Esto significa que podremos arrancar nuestra actividad sin haber invertido un solo euro en IT, solamente asumiendo el gasto mensual de su uso que, se entiende, estará acorde con los ingresos. En caso de que nuestro proyecto fracase bastará con cancelar las suscripciones y listo.

Un segundo aspecto que llama poderosamente la atención en relación al binomio emprendimiento - digitalización es la cantidad de nuevas profesiones que están surgiendo al amparo de estas tecnologías incipientes: community manager, científico de datos, técnico de ciberseguridad, diseñador de mundo virtuales,…

El emprendimiento de base tecnológica tiene una tasa de éxito mucho mayor que la del resto de proyectos de corte tradicional. Esto es fácil de entender porque las tecnologías incipientes, al menos hasta hoy, son océanos azules: territorios casi vacíos donde está todo por hacer.

La fortaleza de la alianza emprendimiento-digitalización invita a pensar en un futuro lleno de oportunidades que debemos saber aprovechar, pero que al mismo tiempo también tiene fecha de caducidad porque, lo normal, es que los mercados vayan madurando y modulando su crecimiento a ritmos más moderados; pero mientras, toca aprovechar el tren de la digitalización y seguirle el pulso a la vida.