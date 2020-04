Los mercados intentan recuperar el resuello mientras se dispara el precio del petróleo

Los analistas dicen que ya no está muy lejos el punto álgido de los contagios por el coronavirus ni el suelo de los mercados financieros. Pero ni uno ni otro acaban de llegar. Hoy la Bolsa se toma un respiro después de las fuertes caídas de ayer. Algo es algo. Pero los analistas de Goldman Sachs aseguran que no se podrá decir que la Bolsa ha tocado fondo hasta que se reduzca sensiblemente la expansión de la pandemia, hasta que las medidas extraordinarias económicas y monetarias comiencen a considerarse suficientes y hasta que no capitulen los pequeños inversores. Por su parte, Credit Suisse constata que los inversores siguen siendo muy cautelosos. Los grandes fondos internacionales no tienen, de momento, mucha fe en la recuperación de los mercados.

A los bolsistas no les queda otro remedio que examinar con lupa las cifras de la pandemia y los indicadores económicos. Tras los pésimos datos de empleo que acaban de conocerse en España, mañana llegará otra referencia de singular importancia. Se conocerán las cifras de paro de Estados Unidos. Los expertos pronostican un repunte de al menos medio punto en la tasa de paro, que puede superar el 4 por ciento. Los analistas de Goldman Sachs estiman que la tasa de paro podría dispararse hasta el 15 por ciento en EEUU a mediados de año. Antes, como aperitivo, hoy se conocerá la evolución de las peticiones de subsidios por desempleo en la última semana en EEUU. En la anterior semana, nadie lo olvida, 3,3 millones de personas solicitaron el subsidio. el dato de hoy puede ser peor.

El instituto económico alemán IFO calcula que cada semana que la economía está paralizada le cuesta a España hasta 20.000 millones de euros, lo que equivale a un 1,6 por ciento del PIB. Según el IFO si la actividad no esencial permanece parada en España durante dos meses, el impacto puede alcanzar los 171.000 millones de euros, un 13,8 del PIB. Si la parálisis fuera de tres meses, el PIB se contraería hasta 20 puntos porcentuales con un coste económico de 250.000 millones. Para Alemania este instituto calcula una perdida de hasta 729.000 millones de euros en tres meses, lo que reducirá el crecimiento en un 20,6 por ciento.

El índice Ibex 35 sube un 0,6 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 6.620 puntos. Hoy se recuperan Telefónica IAG, AENA, las acereras y los bancos. El Banco Central Europeo, la Federación Europea Bancaria y el Banco de Inglaterra han recomendado a las entidades financieras que retrasen o eliminen sus pagos de dividendo y las recompras de acciones para preservar su capital para aumentar su capacidad de concesión de crédito. Sube con fuerza Repsol al calor de la reacción en el precio del petróleo. El barril de crudo Brent sube un 11 por ciento, roza los 28 dólares, ante la posibilidad de Rusia y Arabia Saudí pongan fin a su guerra de precios y alcancen un acuerdo para reducir su producción.

Hoy el Tesoro español realiza una nueva subasta de deuda. Coloca bonos a 3 y 5 años, así como obligaciones con vencimiento a 10 y 30 años. Quiere captar hasta 6.000 millones de euros. Se espera que aumente claramente su coste de financiación respecto a la subasta anterior. En el mercado secundario, el rendimiento del bono a diez años repunta hasta el 0,72 por ciento, con la prima de riesgo en 116 puntos básicos.