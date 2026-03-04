Adiós a las comisiones por pagos con tarjeta: el ahorro importante que anuncian con el Euro digital y que cambiará la forma de comprar

El Banco Central Europeo ha puesto sobre la mesa un proyecto que promete cambiar las reglas del juego en los pagos minoristas: el euro digital. Como ha explicado el periodista económico, Iván Alonso, en 'La Linterna' de COPE, esta iniciativa busca ofrecer un importante ahorro a las compañías al reducir la dependencia de las grandes empresas de tarjetas de crédito y débito. La propuesta, que podría estar lista para 2029, se presenta como una alternativa directa a los sistemas de pago actuales y ya se perfile así la forma en la que cambiaremos la forma de pagar el dinero.

Un alivio para el pequeño comercio

Según fuentes del BCE, promotor del proyecto, los pequeños comercios serán los grandes beneficiados. Actualmente, estas tiendas afrontan comisiones por pago con tarjeta que son entre tres y cuatro veces más altas que las que soportan los gigantes de la distribución como Mercadona, El Corte Inglés o Amazon. Estas tarifas pueden alcanzar hasta el 1% del valor de cada compra realizada.

Con la llegada del euro digital, este esquema podría invertirse. La promesa es que los pequeños comerciantes, dueños de bares o peluquerías vean reducida a la mitad la factura que abonan a redes como Visa y Mastercard. Si el nuevo método de pago se populariza, algunos negocios podrían incluso plantearse operar únicamente con efectivo y euros digitales, dejando de aceptar las tarjetas tradicionales. La privacidad será una de las claves del euro digital según los expertos.

Los pequeños comercios se tienen que independizar de Visa y Mastercard"

Alamy Stock Photo Pago con tarjeta de crédito en un supermercado

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El euro digital se ha concebido para funcionar como un 'wallet digital' accesible desde la aplicación móvil del banco del usuario. El primer paso para operar será abrir una cuenta en euros digitales, un proceso que se podrá realizar por internet o a través de la propia entidad bancaria. Una de sus características diferenciales es que será capaz de operar sin conexión a Internet, lo que garantizará su uso en cualquier circunstancia, simulando la disponibilidad del dinero en efectivo que muchos se preguntan si es aconsejable tener dinero debajo del colchón.

Aunque para el consumidor los servicios de Visa y Mastercard son gratuitos, para los comercios representan un coste significativo. En el conjunto de la UE, las tiendas físicas y online desembolsan anualmente 3.750 millones de euros por aceptar pagos con tarjeta de débito. De esta cifra, el 50% va a Visa y Mastercard, un 25% al banco del titular de la tarjeta y el 25% restante al banco del comercio. Otras opciones como PayPal son todavía más caras, con comisiones de hasta el 4,25% por transacción.

Cordon Press Pago con tarjeta de crédito

La postura del Banco Central Europeo es clara: "los pequeños comercios se tienen que independizar, pues de eso, de Visa, de Mastercard". Para el ciudadano será opcional usarlo, pero los comercios estarán obligados a aceptarlo por normativa, al ser considerado dinero de curso legal. Sin embargo, para que todo esto se materialice, el Parlamento Europeo debe dar el visto bueno definitivo a la regulación el próximo mes de mayo.