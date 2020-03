Patrullas de la UME en Canarias: “Vemos a la población muy concienciada”

“Por mucho que se repita hay personas que tienen sus dudas y nosotros vamos aclarando, diciéndoles lo que deben hacer, que se mantengan a una distancia de seguridad en toda la población entre las personas, los mensajes del Ministerio de Sanidad”, explica el comandante Sergio Álvarez Viana, jefe de la unidad de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Canarias, que está participando en las labores de reconocimiento y desinfección encargadas a las Fuerzas Armadas para ayudar a aplicar el estado de alarma. Los militares de la UME llevan realizando esta labor desde el domingo en Tenerife, Gran Canaria y a partir de hoy se despliegan en Lanzarote.

Cuenta a COPE el comandante que van “por las poblaciones haciendo patrullas, dando información a la población de lo que puede hacer, de lo que no se puede hacer, de que lo principal es quedarse en casa; es decir, todos los mensajes que se están lanzando con la misión de acabar lo antes posible con el virus”. Al principio la gente “tenía muchas dudas, preguntaba un poco de todo: cuántos pueden ir en un vehículo, cuántas personas pueden acercarse a comprar el pan…”

Tanto la zona sur de Gran Canaria y como la de Tenerife son muy visitadas por turistas extranjeros, y por esa razón difunden sus mensajes con recomendaciones por megafonía en diferentes idiomas, no sólo en castellano; también en inglés, alemán, italiano y francés para que lleguen a todo el mundo. El jefe de la unidad de intervención de la UME en Canarias señala que “en las zonas turísticas la gente está más expectante porque viene a disfrutar en los hoteles, les dices que permanezcan dentro y no es a lo que venían”, pero aún así “la población está muy colaboradora, no hemos tenido grandes problemas para nada, veo a la población muy concienciada y creo que se está cumpliendo con el objetivo marcado.

Su impresión es que se están cumpliendo las reglas establecidas por el estado de alarma porque “en general se ve que hay muchas personas en sus viviendas porque las poblaciones se ven vacías”. “En ciudades grandes como La Palma y Santa Cruz de Tenerife hay un flujo mayor de personas, hay tráfico, personas que van al trabajo y que continúan su vida habitual, y se trata de aconsejar de que salgan lo menos posible y que los trayectos sean de casa al trabajo y del trabajo a casa”, indica el militar.

El comandante Álvarez Viana afirma que -con equipos especiales- también están llevando a cabo por prevención desinfecciones de zonas públicas como centros de salud, hospitales, aeropuertos, puertos, estaciones de autobuses para evitar que se siga expandiendo en coronavirus.