Cerca de 6.000 soldados somalíes, adiestrados por la UE en ocho años

Militares españoles adiestran -desde 2010- al ejército de Somalia dentro de una misión de la Unión Europea que avanza con lentitud, pero que se mantiene. Son 5.800 los soldados somalíes los que han sido formados en EUTM Somalia, que -al principio- se puso en marcha en Uganda porque en territorio somalí no se daban las condiciones mínimas de seguridad. Los primeros pasos en suelo ugandés se dieron con el liderazgo de España, que ahora tiene 13 militares en Mogadiscio -la capital somalí- y otros dos de apoyo en Bruselas. En total forman parte de la misión 180 militares de ocho países de la Unión Europea y Serbia.



El jefe del contingente español, el coronel José María Granero, dice que “el esfuerzo de la comunidad internacional está logrando avances, aunque no se ven muy a corto plazo porque se progresa muy lentamente, pero hay avances en seguridad, y también en los terrenos político y económico”. La intención con EUTM Somalia es ayudar a que el ejército de esta nación del cuerno de África luche más eficazmente contra la milicia extremista islámica de Al Shabab, y contra los piratas que intentan asaltar buques cerca de su costa. “En la lucha contra Al Shabab el ejército somalí ha conseguido algunos éxitos, principalmente en los alrededores de Mogadiscio”, explica el coronel. No obstante, reconoce que la seguridad todavía es precaria, “no es todo lo buena que se podría esperar”. Los militares españoles son conscientes de “los riesgos que entraña la misión”, y por esa razón -señala el jefe del contingente- “nunca bajamos la guardia, y adoptamos medidas de protección”. No pueden circular libremente por la ciudad, sólo lo hacen para cumplir su misión, cuando tienen que ir al cuartel general del ejército somalí, al Ministerio de Defensa o al centro de adiestramiento. Asegura el militar que “la misión está centrada en Mogadiscio, no se dan las condiciones para desplegarse en otras zonas ya que no se ha conseguido un grado de seguridad que permita la descentralización de actividades”.



Explica el coronel Granero que las fuerzas armadas de Somalia padecen de bastantes carencias, “están en una fase de reestructuración porque quedaron totalmente desmanteladas tras la guerra civil, y va a llevar tiempo reconstruirlas”. La misión está dirigida a asesorar a las autoridades somalíes en el ámbito de la seguridad y la defensa, y adiestrar las unidades de su ejército para que sean capaces de garantizar por sí solas la seguridad de sus ciudadanos. La última unidad que terminó de recibir formación fue una compañía de infantería ligera a principios de octubre.