Raphael confiesa el momento más negro de su vida: "Vaciaba el minibar hasta que caía"

Raphael está de estreno. El cantante es el protagonista de Raphaelismo, un documental de cuatro episodios de Movistar Plus en el que el genial artista muestra a los espectadores su vida como no lo había hecho hasta ahora. Un detallado retrato del día a día de uno de los mayores protagonistas de la España de los últimos 60 años y en el que el genio no esconde nada.

Con motivo de esta presentación, Raphael ha concedido una entrevista en El Mundo en la que se ha mostrado sin filtros y ha confesado algunos de los momentos más negros de su vida. Raphael reconoce que ver este documental sobre sí mismo le ha sorprendido. "Yo me miro a los ojos en la pantalla y descubro muchas cosas que no sabía, tenía olvidadas o no me había parado a analizar. Al verlo, me alegro de muchas cosas, pero sobre todo de haber acertado con mi camino profesional, que es algo muy complicado. Pegar de inicio no es tan difícil: una buena promoción, un buen lanzamiento y un par de buenas canciones y, teniendo 18 años, más o menos lo tienes hecho. Pero hay muchos chicos o chicas de 18 años guapos y que cantan muy bien, lo realmente difícil es ir más allá de eso y que la gente empiece a decir: "Oye, he visto a un chico que es otra cosa". Todo empieza así y, de mi carrera, el momento determinante es ese primero en el que alguien vio que no era como el resto, que era algo más", asegura Raphael.

Sus inicios con apenas 20 años

Raphael ha repasado también sus comienzos en el mundo de la música, su victoria en el Festival de Benidorm con apenas 20 años y las consecuencias que ese éxito tuvo en su carrera: "Mi primer representante, Francisco Bermúdez, tenía un amigo empresario de Murcia que me vio cantar allí. Yo acababa de ganar el Festival de Benidorm y tenía 20 o 21 años. Este hombre llamó a Bermúdez para recomendarme: "Oye, ayer vi a un chico cantando que era increíble". "Ya es mío", le respondió. "Pues cuídalo, por dios, ¿tú sabes lo que tienes?". Ese señor hizo mucho por mí porque, hasta esa llamada, mi representante no me hacía demasiado caso".

Raphael y sus problemas con el alcohol

El artista ha repasado también los momentos más duros de su vida, especialmente la adicción al alcohol que lo llevó a tener que someterse a un trasplante de hígado en 2003. "Fue la consecuencia dura y merecida de mi gran gilipollez. Porque yo jamás había bebido ni fumado de joven, la noche nunca fue lo mío, pero ya pasados los 40...Por gilipollas. Hay que decirlo: me metí en el alcohol por gilipollas. Porque si a mí me gustasen esas cosas, pues mira, puede pasar y lo hubiera seguido haciendo, pero yo lo único que quería era dormir. Esto empezó en los aviones, que me pasaba media vida en ellos, y cuando me sentaba, pedía las botellitas estas de alcohol que ponen, me las bebía de un trago y dormía. Claro, que me dormía. Me iba a América y volvía sin enterarme. Y luego empecé a hacerlo también con los dichosos minibares de las suites. Yo tomaba primero mi pastillita y llegó un momento que no funcionaba. Estaba en pleno Jekyll y Hyde, necesitaba dormir cómo fuera y, como mi familia no me veía porque yo estaba en Barcelona, pues... Como la pastilla no funcionaba, vaciaba el minibar hasta que caía. Pero jamás lo he hecho con la idea de disfrutar el alcohol, nunca me ha gustado".

Afortunadamente esta etapa de su vida ya ha quedado atrás.