Beyoncé cumple años: su fortuna , la traición que perdonó a Jay-Z y por qué la critican las feministas

De toda crisis, de toda desgracia grave, se debe sacar un aprendizaje. Eso es lo que muchos analistas de la actualidad comentan respecto a la pandemia mundial del coronavirus: es la oportunidad de recuperar viejos valores olvidados e incluso, no solo inocular en la juventud la vacuna que les aporte anticuerpos contra el SARS-CoV-2, sino que es la ocasión propicia para inyectar, estimular a niños y adolescentes para que no tengan como modelo a seguir solo a los futbolistas o cantantes de reguetón -con todo el respeto para unos y otros-; que las niñas no abandonen los estudios por participar en programas realities, ni quieran ser, como máxima aspiración, influencers; sino que chicos y chicas vuelquen sus esfuerzos en la investigación, en ser los médicos o doctoras del mañana, que sus sueños vayan dirigidos, por ejemplo, a la ciencia.

Habrá más de uno, de dos, de mil que tras aplaudir a los sanitarios, a los policías y trabajadores esenciales todas las tardes, a las 20.00 horas, se habrán fijado esa meta, pero les planteo una apuesta: le mostramos a una adolescente de 16 años dos fotos. En una aparece una viróloga pegada al microscopio, en la otra vemos a Beyoncé Giselle Knowles enfundada en un maravilloso vestido de lentejuelas durante una sesión de fotos en la alfombra roja del último estreno cinematográfico de éxito. Le preguntamos, ¿qué te gustaría ser de mayor, científica o como Beyoncé? Dejo la respuesta en el aire.

Pero no me extrañaría ni le juzgaría si su elección fuera ser como la ganadora de seis Grammy por "Single Ladies (Put a Ring on it)", la gran diva musical del momento, una mujer que ha conseguido triunfar por su carisma, su belleza, liderazgo y, sobre todo, por su talento.