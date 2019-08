Ana Fernández, tras estrenar su primer single en solitario: “Tengo un compositor maravilloso en casa”

Ana Fernández, una de ‘Las chicas del cable’, ha decidido emprender una aventura adentrándose en el mundo musical y probar ‘suerte’ con su primer single en solitario #NoQuieroEstarContigo.

No es la primera vez que la actriz interpreta una canción, ya lo hizo el año pasado con #MarzoEnFebrero junto al grupo de rock Marlon, del que es vocalista su pareja Adrián Roma. De hecho ‘No quiero estar contigo’ es una de las canciones que ha escrito Adrián y que nos cuenta Ana “son canciones que él escribe y que no sirven para su banda y me pidió que cantara esas estrofa, el resultado nos gustó y nos lanzamos a la aventura”.

Una canción “rebelde, más de chica, para verano… que además coincide con el estreno de la cuarta temporada de ‘Las chicas del cable’ en Netflix, que es una serie de mujeres… es como que se han juntado una serie de ingredientes para que en estas dos semanas que llevo de promoción tenga un sentido y es que no necesitamos al hombre para ser felices”, nos explica la actriz.

Eso sí, asegura Ana que de momento solo escucharemos este single, que no tiene pensado –por ahora- sacar un disco porque como nos dice “ahora no se lleva mucho eso de sacar un disco, los artistas sacan tres singles, luego los juntan junto a otras canciones y entonces ya preparan el disco. Además, ahora todo depende de las plataformas digitales, si te gusta una canción, te la bajas”.

Añade Fernández que es una “buena manera de introducirse en esto grabando de momento solo una canción. Que no les gusta, pues se queda la canción en casa… que gusta, pues bueno, ya se irá viendo”, y matiza “tengo un compositor maravilloso en casa”.

Para el videoclip de ‘No quiero estar contigo’, Ana Fernández se ha rodeado de grandes actrices y amigas, de “chicas maravillosas”: Ángela Cremonte, compañera también en ‘Las chicas del cable’, y Silvia Marty, con quien todavía no ha compartido ningún proyecto.

Recuerda Ana que durante la grabación del videoclip como actrices que son “nos inventamos personajes y tenemos muchas conversaciones a lo largo del rodaje, creamos una historia que estoy pensando, de hecho ya se lo he propuesto a la productora, que se podría montar y sacar adelante esto como la historia del vídeo y otra manera de publicitar ‘No quiero estar contigo”.