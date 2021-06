El Zinemaldia dedicará una retrospectiva a la "era dorada" del cine coreano

El Festival de Cine de San Sebastián dedicará en su 69 edición una retrospectiva a la "era dorada" del cine coreano, que incluirá diez títulos producidos en los años 50 y 60 y se completará con un libro monográfico.

El Festival ha comunicado este viernes que el ciclo, "Flores en el infierno. La edad de oro del cine coreano", organizado junto a la Filmoteca Española y que tuvo que suspenderse en 2020 por la pandemia de la covid-19, "intenta reivindicar a un grupo de cineastas que pueden considerarse como los más destacados representantes de ese cine clásico surcoreano".

Se centra en la etapa en la que se desarrolló una industria cinematográfica en Corea del Sur "capaz de satisfacer la demanda de un cine popular para el gran público", pese a "la precaria situación económica" en la que se encontraba el país.

Entre las películas seleccionadas se encuentran algunas de las "más emblemáticas" de la época, como "The Housemaid" (1960), de Kim Ki-Young, considerada "una de las obras maestras de la historia del cine surcoreano".

Se podrán ver crónicas duras y realistas de la vida en la Corea del Sur de posguerra como "The Flower in Hell" (1958), de Shin Sang-Ok, y "Aimless Bullet" (1960) o clásicos del melodrama como "Homebound" (1967) y "A Day Off" (1968), dirigidas por Lee Man-Hee, y Mist (1967).

El cine negro estará presente con "Black Hair" (1964), el thriller con "The Devil's Stairway" (1964) y el juvenil con "The Barefooted Young" (1964), mientras que el género local "western machú", cintas de aventura ambientadas en Manchuria e inspiradas en el oeste americano, estará representado por "Farewell Duman River" (1962), de Im Kwon-Taek.

Después de su proyección en el Festival, la retrospectiva podrá verse en el cine Doré de Filmoteca Española durante octubre y noviembre.

Además, entre los días 10 y 30 de septiembre, San Sebastián acogerá el Festival Cultural Coreano, que permitirá "disfrutar de espectáculos, conciertos, exposiciones, cuentacuentos y jornadas gastronómicas".