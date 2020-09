Yeo Siew Hua: "Alguien nos ha robado el sueño, no sabemos quién ni por qué"

Magdalena Tsanis

En la imaginación de muchos Singapur se alza como ciudad de lujo y rascacielos, pero detrás de esa imagen se oculta una quinta parte de la población, trabajadora e inmigrante en condiciones de semiesclavitud. Es ahí donde pone el foco Yeo Siew Hua en la película "A land imagined", que llega hoy, viernes, a los cines.

Con las formas de un thriller onírico, el ganador del Leopardo de Oro del Festival de Locarno 2018 denuncia las paradojas del capitalismo global. La excusa argumental es la desaparición de un trabajador chino que vive en el área industrial de Singapur y que lleva a un policía con problemas de insomnio a investigar el caso.

Un problema, el del insomnio y la ansiedad, muy extendido en la actualidad, dice a Efe Siew Hua. "Alguien nos ha robado el sueño, no sabemos quién ni por qué, ese es el arranque de mi película", sostiene.

PREGUNTA.- Es común pensar en Singapur como una isla de lujo y rascacielos pero usted se centra en la pobreza y la inseguridad de los inmigrantes. ¿Por qué quiso abordar este tema?

RESPUESTA.- Los inmigrantes suman una quinta parte de la población y el país funciona gracias a ellos. Son ellos quienes construyen los rascacielos que vemos. Una historia sobre Singapur estaría incompleta sin ellos. Que se les haya intentado invisibilizar no significa que no existan, ellos han construido el país.

P.- ¿La desaparición de trabajadores es algo frecuente? ¿El guion se basa en algún caso real?

R.- El guion se basa en muchas historias que han compartido conmigo distintos inmigrantes a lo largo de los años. Hay muchas historias de trabajadores a quienes las ONG no han podido localizar, les decían que habían sido deportados pero era imposible seguirles la pista por la opacidad del sistema. La naturaleza transitoria de su estatus les hace vulnerables a la explotación y a muchos peligros que no tiene que afrontar la población local.

P.- La película transita entre el drama social y el thriller onírico. ¿Qué aportan los sueños a la historia?

R.- A menudo, cuando les preguntaba a los inmigrantes cómo se sentían viviendo en Singapur decían que era como un sueño y me dio por pensar que todos ellos formaban parte de un sueño colectivo. El sueño es un espacio alejado de la rutina del realismo práctico, donde los soñadores se encuentran, donde es posible la imaginación radical y, eventualmente, entrar en la conciencia de los otros, algo que parece completamente imposible en la actual sociedad mecánica y utilitarista.

P.- Los personajes sufren insomnio y ansiedad, ¿cree que es algo con lo que muchos espectadores podrán identificarse?

R.- Cuando empecé a hablar de esta película con la gente me sorprendió la cantidad de personas a mi alrededor que tenían problemas de insomnio, igual que yo. Creo que es un problema más extendido de lo que pensamos. Me he encontrado que incluso personas a quienes no les suele costar admitir sus ansiedades, estas se han vuelto tan profundas que no saben cómo hablarlo. Alguien nos ha robado el sueño, no sabemos quién ni por qué, ese es el arranque de mi película.

P.- También refleja la política de Singapur de ganar terreno al mar, un tema controvertido para los países vecinos y la comunidad internacional. ¿Por qué se permite, en su opinión?

R.- La arena con la que ganan terreno al mar la compran a los países vecinos. Actualmente, más del 25% del territorio es tierra excavada de otras naciones, a menudo mediante dragados ilegales que tienen un impacto ecológico muy grave. Es un desafío que tiene un coste que trato de explorar a través de la película.

P.- ¿Cómo es estrenar una película en tiempos de la covid-19? ¿Cómo ve el futuro del cine?

R.- Esta película está concebida para la pantalla grande y por supuesto es complicado en esta época llevar a la gente al cine. Pero el cine ha sobrevivido a guerras y otros momentos traumáticos de la historia. Cada época tiene sus retos que afrontar que solo pueden analizarse en retrospectiva, pero mientras la gente necesite historias, el cine sobrevivirá.