Volvemos, claro que volvemos

Ese abrazo pospuesto, el encuentro con los amigos y la familia..., la vuelta a la normalidad tras más de un año trastocados. Es lo que recoge “Volvemos”, una exposición fotográfica que ya ha pasado por Madrid y que viajará a los parques de Barcelona, Valencia y Santander. Ocho fotógrafos han recogido la emoción del reencuentro.

Marius Scarlat expone una fotografía de dos niñas bañándose en un río. No conocía antes a las dos chiquillas ni el lugar donde se estaban bañando. Es un río en un pueblo de Guadalajara al que llegó con un grupo de amigos. Uno de ellos era el que conocía a las niñas que protagonizan la instantánea. A Marius la pandemia le acercó a las personas y al entorno.”Había lugares que tenía cerca de casa y sin embargo no me detenía a conocer y personas de mi entorno que me pasaban desapercibidas”, nos explica. Los confinamientos y las restricciones le llevaron a “relacionarme de otra manera con el espacio que tengo alrededor y con las personas que viven cerca de mí: días para ver a los amigos, para conocer a nuevos, de reencuentro con personas y con la naturaleza”.

Scarlat empezó a salir con amigos a lugares cercanos, y a conocer a los amigos de sus amigos. Eso es lo que hay detrás de esta fotografía que nos mira desde el mobiliario urbano de nuestra ciudad.

El es uno de los ocho fotógrafos autores de las imágenes que ya han habitado el mobiliario urbano de Madrid y que a partir del 25 de julio se posarán en el de Barcelona. Luego irán a Valencia y a Santander regando estas ciudades con imágenes en las que seguro nos veremos reflejados.

Con Marius Scarlat exponen Jonás Bel, Irene Cruz, Marta Soul, Víctor Puig, Rebecca Uliczka, Jorge Fuenbuena y Andrea Santolaya, bajo el paraguas de PHotoESPAÑA.

Las fotos nos muestran Historias de amor incipientes interrumpidas por meses de confinamiento; vecinos que pasan de ser anónimos a apoyos fundamentales; amigos que vuelven a tocarse y abrazarse después de meses de comunicación virtual; reencuentros familiares; celebraciones… “es una exposición -matiza Marius Scarlat- que nace con ganas de general un movimiento social a través de la fotografía para recuperar el optimismo, la ilusión la esperanza, y de reencontrarnos con esa sensación de normalidad que teníamos antes”.

A los nuestros: es lo primero que hemos buscado cuando las restricciones lo han permitido. Nada cura más que un rato de risas o el abrazo de quien te quiere.