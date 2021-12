Verónica Forqué, "espontánea, cercana y divertida" en su última película

Verónica Forqué era "muy espontánea y divertida, y muy cercana", según la recuerda el último realizador con el que trabajó en una película, Marc Crehuet, responsable de cintas como "El rey tuerto" y series como "El vecino", que la dirigió en "Espejo, espejo".

"Para mí, como para tantos españoles, Verónica Forqué era un mito, yo era muy fan de ella ya desde 'Bajarse al moro' (1989)", ha dicho a Efe el realizador en una conversación telefónica, tras reconocer que "aún estaba en shock" por la noticia de la prematura muerte de la actriz.

El director buscaba para su tercer largometraje un reparto "que fuera representativo de la comedia española; es una obra con muchos personajes y gran castin y la llamé, y ella aceptó", cuenta Crehuet, que aún habla en presente de ella: "Es que es una mujer que tiene muchísima gracia y con mucho talento".

"No sé si es su último papel en cine, fue en agosto de 2020, en plena pandemia, pero sí te diré que estuvo muy divertida, muy espontánea, y todo el tiempo muy cercana, fue un rodaje en el que nos reímos mucho".

En la película, Forqué es la madre de Álvaro (Santi Millán), uno de los cuatro empleados de una oficina que se preparan para la celebración de los 50 años de la empresa mientras intentan resolver ciertos problemas.

Completan el reparto Malena Alterio, Natalia de Molina y Carlos Areces. "Es una comedia de personajes en la que hablan con sus propios reflejos; con un guion muy psicológico y divertido, ella tenía un papel crucial en la trama -que no puedo desvelar-, pero sí que explicaba por qué su hijo es como es".

"No eran muchas escenas, pero eran bastante bonitas y divertidas", señala Crehuet, para quien el rodaje de "Espejo, espejo" ha pasado ya a ser una experiencia inolvidable, "tanto a nivel personal -apunta-, para mi, por conocerla, por todo lo que la admiraba, como por haber podido trabajar con ella".

Carlos Areces no coincidió con ella en ninguna escena de la película, pero la conocía de haber pasado con ella unos premios Goya. "Era un amor, siempre encantadora. Yo no trabajé nunca con ella, pero el recuerdo que tengo es el de una persona adorable", ha dicho el actor a Efe.

Crehuet, por su parte, ha contado también a Efe que "no quiso" ver a Forqué en su última participación en MasterChef porque "oía lo que se decía de ella y no me apetecía verla en un papel así".

"Yo, en general, no soy amigo de este tipo de programas y menos si se explota un poco el reírse de alguien que puede estar pasando un momento vulnerable; explotar esta vulnerabilidad, pues no. No lo quise ver".

La actriz fue encontrada muerta hoy en su domicilio de Madrid, aparentemente tras haberse quitado la vida. "Espejo, espejo", que sería su filme número 47, se estrenará al año que viene.