Una tiktoker americana no da crédito a lo que escucha decir en Francia sobre los españoles: "Me duele"

Conforme ha avanzado la globalización en el mundo cada vez más personas hablan nuevos idiomas. De hecho, según los datos publicados por el portal Ethnologue sobre un proyecto de investigación lingüística, la diferencia entre el número de hablantes nativos respecto al número de hablantes totales de una lengua cada vez es más grande.

Mientras el español se coloca como el cuarto idioma del mundo en número de hablantes totales, a 50 millones del hindi, la lengua principal de la India, sube hasta el puesto número dos en cuanto a nativos. Esto es, aquellos para los que el castellano es su lengua materna, con casi 500 millones de hispanohablantes. Así, cada vez más personas conocen el inglés y se comunican de forma fluida.









No obstante, casos como el de Francia no consiguen quitarse de encima el estigma de ser uno de los países más intransigentes a la hora de cambiar al inglés y defender su lengua materna. Así, la anécdota de una tiktoker americana parece corroborar esto.





Una tiktoker cuenta lo que ha escuchado en Francia sobre los españoles



Antoniette es una joven americana, original de la ciudad de Seattle, que cuenta a través de TikTok cómo ha sido su adaptación a España, concretamente a la ciudad de Madrid, tanto respecto al idioma como respecto a las costumbres. Así, en uno de los últimos vídeos en la red sociales cuenta la anécdota que le ha ocurrido en la ciudad francesa de Montpellier durante una clase del idioma de Francia.









“No sabéis lo que me acaba de pasar”, comenzaba la joven en un vídeo que ya cuenta con más de 35.000 visualizaciones. “Estábamos aprendiendo expresiones y la expresión, literal, saqué una foto”, apuntaba. Y es que, en la imagen puede verse un dibujo de una vaca junto a la frase en francés “Parler français comme une veche espagnole”, que se traduce como “hablar francés como una vaca española”.

“O sea, shots fired (comienzan los disparos)”, comenta la joven que interpreta la imagen como que los franceses “dicen que los españoles no saben cómo hablar”. “Me duele por vosotros”, empatiza la tiktoker, a la que corrige con ironía un usuario, que matiza que es francés: “esta frase no es un insulto a los españoles, solamente a las vacas que no saben hablar francés bien”. Por su parte, la propia Antoniette explicaba qué les había dicho el profesor durante en la clase sobre la controvertida expresión: “Como no hay mucho trabajo en España, muchos de los españoles vienen a Francia por trabajo. Entonces como los españoles vienen sin saber hablar el idioma, hablan un poco regular'”. “En concreto me dijo españoles”, concluye.













La palabra del español que se ha inventado un alumno francés



Pero no todo son críticas lingüísticas por parte de los franceses. Hace unas semanas un alumno francés que está estudiando en España se inventó una palabra haciendo una fusión de dos nuestras. Así lo ha contado su profesor, que da clases a este joven de 25 años y que, en clase de lengua, quiso referirse a la autora de un texto. Así que, sin saber cuál era la palabra correcta, la tildó de "narratriz", fusionando la palabra "narradora" con "actriz".

"Un chaval francés al que le doy clase de lengua ha usado "narratriz" para hablar de la autora de un texto y no sé si tacharlo o patentarlo" decía este profesor. El término le ha gustado a todos sus seguidores y a muchas personas que han llegado hasta él, por lo que, uno de ellos, ha decidido preguntarle a la propia RAE si era correcto.









Para la RAE, aunque la propuesta sea correcta, hay un punto que no termina de cuadrar, como contaba en la misma respuesta. "Los femeninos en «-triz» provienen, por lo general, de voces latinas con el sufijo «-trix, -tr?cis», que formaba el femenino de masculinos acabados en «-tor»; de ahí formas como «emperatriz» o «actriz»" decían.