La palabra del español que se ha inventado un alumno francés y que la RAE aclara si se podría usar o no

No hay ningún tipo de duda de que el español es uno de los idiomas más ricos que existen, lingüística y semánticamente. Tenemos palabras de todo tipo, y muchas de ellas, tienen doble o triple significado. Tenemos, además, mucha suerte porque podemos conjugar las frases de muchas maneras y expresarnos con muchísimo léxico.

Si comparamos nuestro idioma con otros, nos damos cuenta de que hay muchas de nuestras palabras que no tienen traducción en esas lenguas, y que también pasa a la inversa. Es lo que debió pensar este alumno francés que está estudiando en España y que se ha inventado una palabra, haciendo una fusión de dos nuestras.





Así lo ha contado su profesor, que da clases a este joven de 25 años y que, en clase de lengua, quiso referirse a la autora de un texto. Así que, sin saber cuál era la palabra correcta, la tildó de "narratriz", fusionando la palabra "narradora" con "actriz".

"Un chaval francés al que le doy clase de lengua ha usado "narratriz" para hablar de la autora de un texto y no sé si tacharlo o patentarlo" decía este profesor. El término le ha gustado a todos sus seguidores y a muchas personas que han llegado hasta él, por lo que, uno de ellos, ha decidido preguntarle a la propia RAE si era correcto.

La RAE se pronuncia sobre esta nueva palabra

"¿Es correcto el término "narratriz" para referirse a la autora de un texto? Gracias" preguntaba un usuario en X, el antiguo Twitter, a la RAE. Porque sí, es una palabra totalmente inventada pero, aun así, podría servir para llamar a algunos autores de textos.

Para la RAE, aunque la propuesta sea correcta, hay un punto que no termina de cuadrar, como contaba en la misma respuesta. "Los femeninos en «-triz» provienen, por lo general, de voces latinas con el sufijo «-trix, -tr?cis», que formaba el femenino de masculinos acabados en «-tor»; de ahí formas como «emperatriz» o «actriz»" decían.

Pero la explicación no quedaba ahí, porque continuaban detallando que "Pero la terminación «?triz» no llegó a fijarse en español salvo en unas cuantas voces. La pauta normal hoy es formar el femenino de masculinos en «-tor», «-dor» añadiendo «-a»: «doctor/a», «narrador/a»".

Por qué en el español usamos 'quepo' para la primera persona de 'caber'

Aunque algunas listas coloquen al español como una de las lenguas más sencillas, ya no sólo para los europeos, si no para todo el mundo, no la exime de tener algunos puntos rocosos a la hora de aprender a hablarlo con soltura. Y uno de esos puntos es claramente la conjugación de los verbos, al tener un origen romance, como el italiano o el rumano. De hecho, se estima que en la lengua castellana hay un total de 20.000 verbos, 2.000 de ellos irregulares.

Unos datos que no hacen nada fácil conjugar verbos del español por primera vez y, en la misma situación que están los que nuevos hispanohablantes adultos están los niños que dicen sus primeras palabras. Aunque hay de todo, no son pocos los niños que les sale decir de primeras 'cabo' para la primera persona del presente del indicativo en lugar de la forma que usamos el resto, que es 'quepo'. Pero, ¿sabes por qué se aplica esta norma? ¿En qué momento empezamos a decir 'quepo' si 'cabo' se parece mucho más a la raíz del indicativo 'caber'?

El motivo radica en que la mayoría de los verbos de segunda y tercera conjugación (lo que acaban en -er o -ir) provienen incluso de antes de la implantación del castellano y tienen su raíz en el latín. A partir de entonces, los únicos verbos productivos son los de la primera conjugación por su mayor facilidad a la hora de conjugarlo.