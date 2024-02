Una irlandesa se hace viral al explicar qué significa 'amoavé' y 'aro' tras oírlo en las calles de Málaga

El español es una lengua con centenares de años de historia y, con el paso de ese tiempo, cada territorio ha ido generando su propia jerga y sus propios vocablos, más allá de las co oficiales. Algunas derivan de interacciones culturales con otros pueblos, mientras que algunas se originaron simplemente por el acento. Y uno de los acentos más contundentes de la península ibérica es el andaluz, tanto como para hacer a una joven extranjera cuestionarse si realmente sabe tanto español como ella se piensa.

Al menos es lo que le ha pasado a la tiktoker Nesh, de origen irlandés y filipino, que cuenta con un canal de más de 200.000 seguidores y en el que enseña trucos de cómo aprender tanto castellano para los ingleses, como inglés para los hispanohablantes. Y es que, asegura, comenzó a aprender español en su universidad, donde lo estudió durante años. Además, ya había vivido más de un año en España antes de mudarse al sur del país. No obstante, la forma de hablar de los malagueños les ha pillado desprevenida y hay varias palabras autóctonas que ha querido explicar en su canal de TikTok para aquellos que, igual que ella, “no entienda qué está diciendo esta gente”.









Una irlandesa explica 'amoavé' y 'aro'



“Cuando vine por primera vez a vivir a Málaga estaba muy segura de mi español, pero entonces les escuché hablar”, comenzaba Nash en un vídeo que se ha hecho viral por la peculiar forma de responder a las palabras andaluzas. “Literalmente, en mi primer día era como “¿qué está diciendo esta gente?”

Explica la joven que ya había vivido un año en Castilla-La Mancha, “que está cerca de Madrid” y había estudiando español en la universidad “durante cuatro años”. “Y no es NADA comparado con cómo hablan aquí en el sur. Así que voy a enseñarte tres cosas”, comienza.









La primera es 'po' o, en términos más largos, 'po, yo que sé'. “'Po' en realidad viene de 'pues' (well), no sé cómo pero lo pronuncian así”, explica la joven en TikTok. “La palabra 'pues' nos la explicaron en nuestra clase de español pero nunca nos dijeron que la pronunciaban como 'po' en el sur”. Recuerda la chica irlandesa que también suelen decir 'pueeee' pero que, en cualquier caso, casi nunca pronuncian la s, es 'pueh' o 'po'. La segunda que explica es 'amoavé', que es 'vamos a ver' (let's see para los ingleses). “Si preguntas a alguien alguna dirección te dirán 'amoave, po está por ahí'. Y yo respondo “¿cómo?”, bromea Nash.

La tercera y última es 'aro' o 'aro, aro', que significa ''claro' (of course en inglés). La joven asegura que un amigo andaluz no para de decirle “que el andaluz es la versión más evolucionada del español”, porque “estás ahorrando tiempo hablando rápido y comiéndote todas esas sílabas”. “Y me encanta, de verdad”, concluye.









Por último, lanza una entrevista a sus seguidores sobre si conocen el significado de otro término típico de la Costa del Sol. “¿Y qué hay de 'andeva'? ¿Qué crees que significa?” Pues desde COPE podemos aclararle a la tiktoker que, aunque no aparezca en el buscador de la RAE, 'andeva' puede traducirse en malagueño castizo como una corrección para alguien que está equivocado o para avisar a alguien que se ha 'pasado'. Viene a ser un simple 'no'. En cualquier caso el vídeo tiene miles de reproducciones en la red social y decenas de comentarios.