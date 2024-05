Cortes de tráfico por la Baixada Popular de San Pedro de Visma

O domingo 12 de maio realízase a segunda proba do Circuíto Coruña Corre, a Baixada Popular de San Pedro de Visma, e produciranse algúns cortes de tráfico para garantir a seguridade das persoas participantes e a circulación de vehículos.

Desde as 07.00 ata as 14.00 horas, cortarase a rúa San Pedro de Visma desde a Igrexa ata a nova glorieta que dá acceso á subida cara ao parque de Bens. Ademais, suprimirase o estacionamento en ambas as marxes para a montaxe do arco de saída e meta.

Entre as 09.30 e as 12.00 horas, efectuarase o peche total do circuíto e, en consecuencia, non poderán circular vehículos na DP-3003 desde San Pedro de Visma ata o cruzamento co Centro Municipal de Animais de Compañía.

Nesa mesma franxa horaria ampliarase o corte da rúa San Pedro de Visma ata a glorieta de Catro Ventos (baixada ao Portiño), salvo para residentes. Igualmente, cortarase a rúa Pedreiras e desviarase o tráfico cara á rúa Río, con acceso para residentes.

Os cortes afectan as liñas de autobuses 3 e 3A, que poderán entrar ata a nova glorieta de Visma ata as 09.30 horas, mentres que dende esa hora ata as 14.00 h, darán a volta na glorieta de Catro Ventos.

O dispositivo de tráfico levarase a cabo co dobre obxectivo de que a proba se desenvolva en condicións de seguridade para as persoas participantes na carreira e causarlle os menores contratempos posibles ao tráfico rodado.