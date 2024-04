Una catalana se queda muda al intentar traducir en TikTok estas palabras del español: "Me acabo de dar cuenta"

En España existen un total de cuatro lenguas cooficiales además del castellano y sólo una de ellas no proviene del latín, la raíz de las lenguas romances, el euskera. El resto son el valenciano, el gallego y el catalán, siendo el último de ellos el más hablado en el país, con un total de más de cinco millones y medio de personas, un 11,4% de la población total española, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).









Así, hay muchos elementos que se tienen en cuenta a la hora de leer este resultado. Por una parte, la población catalana es la mayor de todas las comunidades autónomas que cuentan con lengua cooficial, con 7,5 millones de habitantes en la región catalana, más de 2 millones más que en la Comunidad Valenciana. No obstante, también existe la creencia popular de que el catalán es un idioma muy fácil de aprender de base para un hispanohablante.

Pero nada más lejos de la realidad. Un estudio reflejado en el portal Poliglota niega que el catalán sea el más fácil para un castellanoparlante, siendo en realidad tanto el portugués como el gallego los más sencillos si el español es tu lengua materna. Todos ellos son lenguas romances, pero el potugés comparte con el español una estructura gramatical similar, así como vocabulario y sintaxis.









Detrás del gallego se encuentra el inglés como cuarta lengua más fácil para un español, la primera lengua no romance del ranking. El motivo es la sencillez de la lengua inglesa, con pocas variaciones, en los verbos, adjetivos que no cambian y palabras cortas. Eso sí, a todas ellas les siguen, en este orden, el francés, el rumano y el catalán.





Una catalana se queda muda traduciendo del español



Algo similar ha debido ocurrir a Nonnaaaaaaaa, una usuaria catalana de TikTok que, aun viviendo y residiendo en la región catalana, debió pensar que la traducción entre una lengua y otra era más sencillo de lo que en realidad era. La joven se dedica a probar la verdadera fluidez en territorios que se presuponen bilingües con un juego basado en traducir de forma simultánea palabras del español al catalán.









No obstante, el último vídeo no ha resultado como esperaba. Y es que, al probar con palabras de uso habitual como "chiste", "ahorrar" o "yema de huevo", la tiktoker catalana encuentra la traducción a su idioma de forma casi simultánea, con otras no lo pasa tan bien. Y es que, cuando se trata de términos más específicos como "bache", "avena", "pulgar", "luciérnaga" o "mendigar", la joven se queda completamente muda y tiene que ser la persona que está grabando el vídeo la que le dé pistas de cómo se traduciría a la lengua cooficial.

Una peculiaridad que ha montado todo un debate en los comentarios del vídeo, sobre todo entre catalanes que se percataban de que carecían de algunos conocimientos en el idioma que pensaban que tenían y en realidad no es así. Uno de ellos escribía “me acabo de dar cuenta de que me falta mucho catalán”, “tan patriotas que somos, cuando no nos acordamos de una palabra en catalán, en castellano la recordamos” escribía otro. Por su parte, un tercera aseguraba que era “de Barcelona de toda la vida” y no sabía “ni 1”.