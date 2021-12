Última hora sobre el estado de salud de Antonio Resines: lo cuenta su mujer

La salud de Antonio Resines, uno de los actores más queridos de España, preocupa y mucho a sus seguidores, desde que el artista fue ingresado por coronavirus en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Resines, que tiene 67 años, está ingresado en el hospital por una neumonía bilateral causada por el covid desde el pasado 23 de diciembre.

El actor se encuentra en estado grave, pero estable, está consciente, y no requiere ventilación mecánica invasiva, lo cual es una buena noticia que otorga un pronóstico favorable para el actor. Así lo explicó la propia familia en un comunicado que se hizo público cuando se conoció el ingreso del actor y en el que además de llamar a la calma, se mostraban optimistas con respecto a la posibilidad de que el actor recupere la salud.

En un comunicado la familia aseguraba que el actor "había recibido solo las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a unos días de la cita para la tercera cuando dio positivo en covid, lo que le impidió recibir la dosis de refuerzo".



"Antonio Resines ha sido y sigue siendo un FÉRREO DEFENSOR de la vacunación para todo el mundo", agrega la familia, que pide que se evite publicar "cualquier información que no esté contrastada".



El popular artista, ganador de un Goya al Mejor Actor en 1998, nació en Torrelavega (Cantabria), el 7 de agosto de 1954



Entre sus actuales proyectos, Resines es uno de los actores de la tercera entrega de "Padre no hay más que uno", de Santiago Segura, a la que se había incorporado en el papel de abuelo y que empezó a rodarse en Madrid el pasado día 16. Además está grabando la serie "Sentimos las molestias", con Miguel Rellán.

La mujer de Resines da la última hora sobre el estado de salud del actor

Ana Pérez-Lorente, mujer de Antonio Resines, se ha pronunciado sobre el estado de salud del actor tras unos días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias", ha manifestado la esposa del actor Antonio Resines durante su intervención en el programa de Cuatro 'Ya es Mediodía'.

Si todo va bien, dentro de poco tiempo podremos ver a un Resines recuperado y haciendo lo que mejor sabe hacer: entretener y hacer reír con su carisma y su talento como actor.

Ana Pérez-Lorente, la mujer a la sombra del actor

Parafraseando al tango (aunque sin seguir la canción al pie de la letra), "treinta años no son nada", treinta años son los que llevan juntos Antonio y Ana. Y han tenido que pasar tres décadas, con sus correspondientes crisis y dificultades por la que siempre atraviesan las parejas, para que formalizaran su relación. Lo hacían a finales de 2020 en una ceremonía íntima rodeados de la familia y de sus amigos más próximos.

Quienes conocen a Ana Pérez-Lorente aseguran que es una mujer muy discreta, que se ha convertido, con los años, en la confidente del actor, además de su socia. Tuvo un papel muy importante en la redacción de 'Pa'habernos matao'. Memorias de un calvo', autobiografía de Resines que en su presentación le dedicó hermosas palabras a Ana por ayudarle a recordar, por redescubrir juntos su vida para poder escribirla.

Se conocieron de forma curiosa como revelaban a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya': "regresaba a Madrid desde Valladolid adonde había ido a presentar 'La marrana', en el coche de un periodista amigo; nos fuimos a cenar y cuando me acercaba a mi casa nos cruzamos con otro automóvil, ocupado por dos chicas. Intercambiamos sonrisas y acabamos bailando en Pachá", narraba el actor y añadía Ana, "yo iba con mi amiga y me dijo de repente: ‘Nos siguen’. Así que le dije: ‘Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen’. Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos. Luego no le volví a ver hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije: ‘¿Sabes quién soy?’, y me dijo: ‘Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana’. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora".

En el mismo programa contaban que no solo duermen en camas separadas sino también en habitaciones separadas por culpa del asma de Ana.