Tricicle: “El Premio Max de Honor compensa que nunca fuéramos nominados”

Los integrantes del grupo de teatro gestual Tricicle, que han obtenido el Premio Max de Honor 2023, el mayor galardón al talento entre los profesionales de las artes escénicas de España, consideran que este reconocimiento "compensa que nunca antes fuéramos nominados.

Tras más de 40 años en los escenarios y después de haberse despedido hace tres meses como compañía teatral, Paco Mir, Carles Sans y Joan Gràcia reciben este notición entusiasmados, con la "piel de gallina" y, según han explicado en una entrevista con EFE, con el convencimiento de que, después de toda su trayectoria, ya tocaba.

El premio les ha sido otorgado por "su espléndida y prolífica carrera, repleta de éxitos, hasta llegar a ocupar un lugar destacado en la historia de las artes escénicas; por crear un lenguaje escénico y un sello propio, de carácter universal; por su maestría y genialidad en el arte del mimo, y por ennoblecer y encumbrar tanto la comedia como el teatro gestual, y hacer reír a millones de espectadores en todo el mundo".

Aseguran que este galardón, que se les entregará en la ceremonia de los Premios Max del próximo 17 de abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz, marca "el intermedio" de sus carreras, ya que hasta ahora hemos sido Tricicle, y ahora seremos individuos que habían sido Tricicle y que se dedican a otros proyectos.

En este sentido, han explicado que, profesionalmente, siguen disfrutando, puesto que Sans está de gira con su espectáculo "¡Por fin solo!", un monólogo en el que cuenta experiencias y anécdotas de su paso por Tricicle, mientras Mir se define como comediógrafo, director y productor de varios proyectos, y Gràcia ocupa el cargo de director artístico de uno de los grandes cabarets de España.

LA OBSESIÓN POR INNOVAR

Con solo 5 funciones de su último espectáculo Hits-Chimpum! en el Gran Teatre del Liceu con todas las entradas vendidas, los tres cómicos se despidieron definitivamente del público el pasado 4 de diciembre porque tenemos una obsesión por innovar, y estábamos en un punto en que era difícil encontrar temas nuevos para los espectáculos, ha explicado Gràcia.

No teníamos ganas de terminar en la decrepitud, ha añadido Sans, a lo que su compañero Mir ha recordado que otras compañías y artistas, con el tiempo, han visto cómo su público iba decreciendo.

De todos modos, han aclarado que este no ha sido su caso, ya que desde sus inicios en 1979, han notado el interés del público, también en su última parada en el Liceu, que fue épica y maravillosa porque la gente solo tenía ganas de disfrutar, ha recordado Sans.

Pero decidirse por bajar definitivamente el telón para Tricicle no fue una decisión fácil, porque significaba abandonar costumbres y circuitos teatrales que te hacen coincidir con grandes amistades, ha dicho Gràcia, que a la vez ha exclamado que no sabe qué es no trabajar los fines de semana.

43 AÑOS DE HUMOR

Con una carrera profesional que cuenta con una actuación en los Juegos Olímpicos de Barcelona, la celebración de sus 25 años en el Palau Sant Jordi ante 15.000 espectadores y una larga lista de éxitos teatrales -Manicomic, Exit, Slastic, Sit, Bits...- los tres cómicos han declarado que siempre hemos tenido la atención puesta en el público, que es el que nos alimenta.

Rememoran cuando dieron sus primeros pasos, en medio de la corriente gestual que se estaba viviendo en los años 70 con referentes como el colectivo Comediants, cuando actuaban en la calle y los grandes empresarios cuestionaban si éramos divertidos, ha recordado Gràcia.

Una larga trayectoria en la que hemos hecho todo lo que nos hemos planteado, aseguran, si bien reconocen que les ha quedado una "espinita": ¿Si somos tan buenos y grandes, como es que nadie aprovecha nuestras dotes para hacernos trabajar en los teatros públicos?.

Tricicle cree que se debe potenciar el humor porque reír es una necesidad tan grande que la gente es capaz de pagar para sentarse en una butaca para que le hagan reír, ha ejemplificado Sans.

Sobre el debate actual acerca de los límites del humor, los cómicos tienen la convicción de que han sido siempre políticamente correctos, aunque nunca se han autocensurado, y coinciden en afirmar que simplemente hemos hecho humor de aquello que, como espectadores, nos habría hecho reír.

La pandemia consiguió ralentizar su despedida, que ya habían anunciado en 2018, pero ahora, Tricicle ha sentenciado que solo dos motivos podrían demorarla una vez más: la añoranza nos tendría que volver completamente locos, o bien que, de golpe, Broadway nos reclame.