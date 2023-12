Trabajadores subcontratados del Prado convocan huelga para los días 7, 8 y 9 de diciembre

(Actualiza la NA2238 con los servicios mínimos)

El servicio de atención al visitante del Prado ha convocado una huelga los días 7, 8 y 9 de diciembre para presionar ante la situación de discriminación que sufren al depender de una subcontrata, con salarios y categorías laborales inferiores a los de otros servicios similares propios del museo.

Convocada por la Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), un sindicato creado específicamente para conseguir mejoras laborales y que ha actuado en algunos museos de Madrid y Barcelona, la huelga afecta únicamente al personal del servicio de atención al visitante.

Una protesta que el museo espera que no cause problemas a los visitantes, ya que los servicios mínimos serán del 80 por ciento, han precisado a EFE fuentes del Prado.

Según explica el SUT en una nota facilitada a EFE, las funciones de estos trabajadores "son completamente inherentes a la actividad del propio Museo", desde la colocación de las catenarias exteriores, a la organización de las filas de entrada o el control de accesos, al guardarropa, la recepción, la venta de entradas, o la gestión de grupos y de reservas, entre otras cosas.

Los convocantes aseguran que a pesar de las reiteradas peticiones de la plantilla, "la respuesta del Museo del Prado ha sido que no era su problema", aunque los trabajadores les consideran igual de responsables, ya que es el Museo "quien decide subcontratar el servicio".

Explican, en ese sentido, que el servicio acaba de ser adjudicado a una nueva UTE, la conformada por IMAN SEGURIDAD SA y ALIANZAS Y SUBCONTRATAS SA, "que lo ha ganado ofreciendo medio millón menos que el presupuesto base calculado por el propio Museo del Prado".

"Es evidente que de esta diferencia de presupuesto, que se repite licitación tras licitación -argumenta SUT-, sólo puede salir la reducción permanente de condiciones de la plantilla subcontratada".

Por su parte, el gabinete de Comunicación del Museo del Prado ha señalado a EFE que este sindicato no tiene presencia en el Comité de Empresa y que sus reivindicaciones deberían planteárselas a sus propios contratadores, "no al Museo del Prado".

Respecto a la huelga, el museo "no tiene nada que decir, salvo que es un derecho laboral", aunque confían en que los servicios mínimos establecidos sean suficientes para que los visitantes de este largo puente de diciembre no se vean afectados "y en medio de un conflicto respecto al cual no podemos hacer nada", señalan las fuentes.