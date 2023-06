Toledo se engalana para el Corpus con más de 40.000 flores que adornan sus calles

Silvia Bejarano

Toledo se viste de Corpus con sus tradicionales colores rojos y fucsias y diseños cada año más vanguardistas que evidencian la creatividad de los maestros artesanos floristas que se afanan por colocar más de 40.000 tallos de flor en 1.000 macetas que adornan las calles de la ciudad imperial.

El antiguo gimnasio de San Lázaro acoge de nuevo a decenas de floristas venidos de todas las partes de España que no han querido perderse la oportunidad de demostrar su arte floral y ser partícipes del espectáculo visual que acompañará a la Custodia este jueves 8 de junio en el Corpus Christi de Toledo, declarado de Interés Turístico Internacional.

Las labores de diseño, creación y montaje de los elementos florales corren a cargo de unos 70 floristas coordinados e invitados por la Asociación de Floristas de la provincia de Toledo, cuya presidenta, Irene Martín-Maestro, destaca que este año "no cabe un elemento más" y que han "rizado el rizo" para que, mirando a cualquier sitio de las calles por las que discurre la procesión, se vean llenas de flores.

"No sé si se podrá superar cómo está Toledo engalanado este año", ha dicho Martín-Maestro en declaraciones a la Agencia EFE, y ha puesto como ejemplo la calle Alfileritos, que lleva 200 plantas y más de 10 elementos florales.

DISEÑOS PENSADOS PARA DECORAR SIN ESTORBAR

Los diseños que llevan preparando los floristas desde el pasado domingo, en jornadas de casi 20 horas ininterrumpidas, han sido elegidos con esmero para que quepan bien en las calles, que no estorben y, sobre todo, "que no molesten a la entrada de la Custodia", ha explicado Martín-Maestro.

De lo que se trata, ha añadido, es de "poner flor que dure en el formato más adecuado", algo que cree que este año han conseguido y todo, ha remarcado, con flor fresca y "viva" y sin nada artificial.

Entre las novedades en adornos florales, ha incidido en que la diferencia con respecto a años anteriores es el formato del arreglo para una flor que, pese al calor, no puede decaer; así como unas macetas que son sombreros de paja de colores muy atractivos y que harán las delicias de toledanos y visitantes que paseen por las calles del recorrido procesional.

DESDE ENERO ELABORANDO EL PROYECTO Y LOS DISEÑOS DE LA ORNAMENTACIÓN FLORAL

Un trabajo del que ahora se ven los frutos pero que comenzó en el mes de enero con la elaboración del proyecto y de los diseños de la ornamentación floral, y en el que se implican no solo la treintena de floristas que componen la asociación de Toledo y familiares que les acompañan, sino también maestros artesanos de casi todas las provincias de España.

En este sentido, Martín-Maestro ha recalcado que el Corpus es todo un "reclamo" para los profesionales de este sector, que quieren ir a Toledo "sí o sí" después de años en los que se ha "creado una necesidad" de participar en la fiesta grande de la capital castellanomanchega.

Es un evento, por tanto, "especial para todos" porque, según Martín-Maestro, no tiene precedente y "no hay ninguna ciudad en España con este nivel de arte floral" y con una tradición mayor de Corpus, en la que los floristas, para quienes el trabajo de estos días es como un "máster", intentan "estar a la altura" y que no falte ni una flor. EFE

