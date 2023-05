"Todos en mi familia han matado a alguien",el éxito editorial fichado por HBO

Nada más salir a la venta, los productores de "The White Lotus" (HBO) se lanzaron a comprar los derechos de "Todos en mi familia han matado a alguien", del australiano Benjamin Stevenson, una novela negra "alocada" que rompe las reglas de este género porque desde el título su autor cuenta que todos los protagonistas llevan a un asesino dentro.

Lo que arrancó como un libro que escribió para divertirse durante la pandemia, momento en el que este escritor y cómico no tenía "ningún bolo", según ha dicho este jueves en una rueda de prensa virtual, ha acabado convirtiéndose en uno de los thrillers más vendidos en Australia, Estados Unidos e Italia, un éxito editorial que Stevenson afrontó como si fuera el "último" que iba a escribir en su vida.

Así que lo que el lector se encontrará en "Todos en mi familia han matado a alguien" (Planeta) es la historia alocada y letal de Enrie Cunningham, el protagonista y miembro de una familia que decide reunirse en un hotel de montaña donde un asesinato desencadenará situaciones absurdas y desternillantes.

"Creo -ha dicho- que la novela negra ahora es muy buena, pero es muy oscura, y yo quería divertirme y que fuera una novela divertida pero también le quise inyectar conflictos morales como en las novelas de los años 30 donde el villano paga condena no por lo que ha hecho, y donde las víctimas a veces tampoco son las personas más amables y más agradables del mundo".

En este sentido, lo que hace Stevenson es un homenaje también a esas historias de Agatha Christie o Arthur Conan Doyle pero saltándose la regla principal: la de no saber hasta el final quién es el asesino.

Por eso, además de dar más de 360 pistas en estas 445 páginas, el australiano dice a sus lectores en qué número de página va a morir cada una de las víctimas. Un artilugio literario que pone de manifiesto la maestría de su autor porque consigue que pese a ésto la tensión de la trama no caiga.

"Decía Hitchcock que el suspense no va de detener a dos personas que están en un restaurante y explota una bomba debajo de la mesa, sino que suspense es mostrarte esa bomba debajo de la mesa y luego mostrarte a los que están ahí", ha explicado.

Así, unas de las normas que se impuso fue nadie "muera por resbalar al pisar una piel de plátano", sino encontrar el "equilibrio" entre el humor y el misterio.

A la espera de ver el resultado de la adaptación que prepara HBO, que llevarán a cabo los productores de series como "The White Lotus", "Mare of Eastown" o "Big Little Lies", Stevenson ha confirmado que ya está acabando una segunda parte sobre la vida de esta familia.