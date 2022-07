"No soy tu gitana", el teatro contra los esteriotipos de Silvia Agüero

La imagen pública de las mujeres gitanas es una sucesión de estereotipos racistas y machistas, asegura la activista y escritora Silvia Agüero, que trata ahora de desmontarlos en el monólogo No soy tu gitana, que podrá verse en el Teatro del Barrio de Madrid a partir del 20 de julio.

El monólogo hace un recorrido histórico sobre cómo se han creado los estereotipos de las mujeres gitanas: que si son malas mujeres, que no te puedes fiar de ellas, que son ladronas y en alguna época roba niños, que si son frescas y con una dudosa moral..., enumera a EFE la intérprete, encargada de la dramaturgia junto a la también directora de la obra Nüll García.

Una obra escrita para un público mayoritariamente payo en la que Agüero (Madrid, 1985) hace gala de su humor para conseguir cosas que no se pueden conseguir desde otro sitio.

Y la cosa es que el público se ría, porque al final estamos contando la historia de las mujeres gitanas a un público mayoritariamente payo, explica. No podemos trabajar este texto desde la culpa y el señalamiento, sino desde el humor.

Una conclusión que, reconoce, no ha alcanzado fácilmente: Estaba enfadada todo el rato, cuenta. Yo soy gitana, vengo de un barrio gitano muy pobre y mis padres siguen viviendo en una chabola. El 98 % del pueblo gitano estamos en riesgo de pobreza y yo no me libro de eso.

Y añade: Me gustaría que el público saliera del teatro con la idea de que al final todos estamos en las mismas, y que si no tienes tierras venimos del mismo sitio, tenemos los mismos problemas.

El monólogo, fruto de una residencia artística concedida hace unos años por el Teatro del Barrio y basada en investigaciones del grupo Pretendemos gitanizar el mundo, también cuenta con el trabajo actoral de la intérprete Pamela Palenciano, conocida por su monólogo contra la violencia machista "No solo duelen los golpes".

No soy tu gitana dura alrededor de 75 minutos y tiene previstas funciones en el Teatro del Barrio entre el 20 y el 31 de julio y entre el 1 y el 4 de septiembre.

