La sorprendente comparación entre Rosalía y Margaret Thatcher que arrasa en redes

Rosalía, la cantante española de moda, ha incendiado las redes con su nueva canción 'Con Altura', en la que colabora con uno de los artistas de moda, el colombiano J Balvin. El tema, claramento reggaetonero y con influencias flamencas, ya despertó un gran interés con la publicación de su teaser horas antes del lanzamiento de la canción.

Pero además de la faceta musical del tema, muchas personas están reparando en la indumentaria de la cantante catalana, especialmente en un jersey que lleva en un momento del videoclip y que ha traído recuerdos a algunos de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher.

"Who wore it better?", "¿Quién lo llevó mejor?", se pregunta este tuitero comparando el jersey de Rosalía con el que llevó Margaret Thatcher en su día para defender la entrada del Reino Unido en la Unión Europea.

Un jersey que, por cierto, está muy de moda por la actual situación política del Reino Unido, donde las dificultades para sacar adelante el Brexit colman todas las portadas de la prensa británica.

Otros usuarios han reparado en otro detalle del jersey: la bandera española que luce la cantante catalana en el pecho, a la altura del corazón.

¡Otia! La emperatriz de Barcelona con la bandera de España en el corazón: eso tiene que joder a más de uno, pero a mi me encanta. — Juan Ortega �� (@urederriano) 29 de marzo de 2019

La 'Dama de Hierro' no luce ninguna bandera de España en su jersey, ya que por aquel entonces nuestro país no formaba aún parte de la Unión Europea.