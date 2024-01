"Sin ella", un misterioso filme iraní lleno de escalofríos y metáforas sobre la identidad

Ser licenciada, mujer y joven en Irán no garantiza una vida cómoda, ni siquiera si estás casada con un hombre que lleva tiempo luchando por una vida mejor, convencido de que deben viajar a Europa aunque allí haya que empezar de cero, hasta con el idioma.

Esta mujer se llama Roya (interpretada por la elegantísima actriz Tannaz Tabatabaei) y es la protagonista de 'Sin ella', ópera prima del teheraní Arian Vazirdaftari.

"Allí no voy a ser nadie", le dice Roya en un momento de duda a su marido, Babak (Saber Abar). "Aquí tampoco eres nadie", le contesta enfadado, porque ella parece estar retrasando la mudanza a Dinamarca a propósito. "Ni siquiera has empezado a aprender el idioma",le reprocha él.

Roya está esperando a que aparezca su socio que acaba de cerrar el negocio que llevaban a medias al no conseguir un crédito -hace días que no le coge el teléfono- y también quiere operarse la vista antes de emprender el viaje.

En la siguiente escena, el director hace que Roya se encuentre esa noche en la calle con una joven amnésica, empapada bajo la lluvia que no cesará en toda la película rodada en Teherán, y la acompaña a la comisaría; curiosamente, la joven no está registrada y no recuerda ningún dato que ayude a devolverla a su entorno.

Roya se lleva a la chica, Sara (Shadi Karamroudi) a su casa y ese es solo el comienzo de una extraña pesadilla que es real, y no, y que se sirve de continuas metáforas para explicar algo tan sencillo, y tan enorme a la vez, como explicar quiénes somos, para nosotros mismos y para los demás.

'Sin ella' es "la historia de alguien que realmente pierde su identidad. Puede parecer surrealista a primera vista, pero viniendo de un entorno en el que normalmente te culpan por lo que eres, es lo más realista que puede llegar a ser", señala el director en las notas de producción de la cinta, que desde hoy se puede ver en los cines españoles.

Roya, dice Vazirdaftari, "defiende sus creencias, pero pronto descubre que la elección individual no es más que una ilusión, sobre todo si el sistema se empeña en definirte a su manera".

Ella, iraní y mujer, "pierde su verdadera identidad y aprende una lección sencilla y trágica: o cambias y te adaptas o serás eliminado y sustituido por quienes sí lo hacen", apunta el director dando la mejor de las pistas para ver su película.

El director (Teherán, 1988) ya pasó con treinta años por el Festival de Cannes con su corto 'Like a Good Kid', que también protagonizaba la actriz Shadi Karamroudi (donde también se llamaba Sara, como en esta cinta) y estuvo nominado en el pasado festival de Venecia en la sección Orizzonti, con esta 'Sin ella'.

Esta historia de suspense toma como referentes películas como 'La semilla del diablo', de Roman Polansky, 'Mulholland Drive', de David Lynch o 'Maybe Some Other Time', de Bahram Beizai, a los que se añade "el realismo habitual del cine iraní como homenaje a esos intelectuales que a veces parecen maníacos perdidos en una ciudad supuestamente gobernada por los sabios", señala Vazirdaftari.