Ed Sheeran anuncia dos conciertos en Barcelona y Madrid en junio de 2019

El artista de mayor éxito comercial en el mundo en 2017, Ed Sheeran, ofrecerá sendos conciertos de estadio en Barcelona y Madrid en junio de 2019 dentro de la gira de promoción de su tercer y último disco, "Divide", según ha anunciado hoy su promotora.

El artista británico recalará el día 7 de junio en el Estadi Olímpic de Montjuic de la ciudad condal y el 11 de junio en el Wanda Metropolitano de la capital, convirtiéndose en los dos espacios de mayor aforo en los que ha tocado nunca en España.

Las entradas, que serán nominativas "de cara a poner fin a la reventa de entradas, los precios absurdos y las estafas", se pondrán a la venta el jueves 27 de septiembre a partir de las 11 horas a través de los puntos habilitados desde la web edsheeran.com y la red oficial de distribución de Live Nation. "Una vez más, Ed y su equipo tienen una postura estricta contra cualquier persona que utilice sitios web de reventa de entradas de forma inmoral", señala el comunicado de la promotora, en la que se alerta explícitamente frente al uso del portal Viagogo y se señala que se "monitorizarán las transacciones para identificar compras múltiples que contravengan los términos y condiciones".

Los conciertos de Barcelona y Madrid se inscribirán dentro de la primera gira de estadios de Ed Sheeran, que arrancará en Sudáfrica en marzo y continuará por Europa a partir del 24 de mayo, fecha en la que la estrella recalará en Lyón (Francia). Con más de 40 millones de copias vendidas de sus tres discos de estudio hasta la fecha, Sheeran es uno de los artistas que más éxitos acumula desde la publicación de su primer álbum, "+ (Plus)" (2011), con éxitos como "Thinking Out Loud" o "Shape of You", el tema más reproducido en la historia de Spotify