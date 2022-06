Shakira y Piqué: la fortuna que acumulan y tendrán que repartirse tras su separación

Después de unos meses acaparados por rumores sobre una supuesta crisis entre Piqué y Shakira, la cantante ha confirmado su separación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", confirmaba la cantante en un comunicado conjunto remitido a Efe por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista.

Tras casi doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, la pareja ha puesto punto y final a su relación. Por el momento, los motivos de su decisión se desconocen, pero su situación comenzó a estar más clara cuando se anunció que el futbolista ya llevaba viviendo fuera de la casa familiar tres meses. Además, Piqué había empezado a salir muchas noches de fiesta con compañeros del Barça mucho más jóvenes que él.

Por parte del entorno de Piqué, se habla del desgaste de la relación, mientras que otras informaciones apuntan a una supuesta deslealtad por parte del jugador del F.C. Barcelona, lo que habría sido la gota que ha colmado el vaso de la artista.

Después de más de una década juntos y dos hijos en común, ahora la pareja se enfrenta al complicado momento en el que tendrán que hablar de la custodia de los pequeños y del reparto de su patrimonio. Lo que será más complicado al no estar casados, lo que nunca quisieron hacer por "mantener viva la pasión".

"Me gusta cómo estamos ahora, tenemos dos hijos y funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados", contaba Piqué en una entrevista con el periodista inglés Gary Neville para el programa de Youtube The Overlap tras reconocer que nunca habían tenido esa conversación. "Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", opinaba por su parte Shakira después de reconocer que el matrimonio le daba miedo.









Su patrimonio como pareja

Esta noticia se afirmó cuando los paparazzis pillaron al futbolista en la puerta de la que era su casa sin poder entrar con sus llaves y teniendo que llamar al timbre para que le dejasen pasar. Asimismo, el deportista y la cantante habían acudido a sus abogados para formalizar su separación, organizar el reparto de sus bienes y la situación de sus dos hijos en común. Es por esto por lo que, ahora, llega la batalla por separar su cuantiosa fortuna.

La colombiana cuenta con un patrimonio personal de 300 millones de euros, mientras que él posee alrededor de 80 millones de euros. Este dinero permanecerá en la cuenta bancaria de cada uno de ellos sin necesidad de ningún tipo de repartición, ya que pertenecen a sus propios bolsillos y nunca llegaron a casarse.

Sin embargo, sí tendrán que negociar qué hacer con sus propiedades comunes. Por un lado, la casa que compartían desde 2012, en Esplugues de Llobregat, y que tiene un valor de 4 millones de euros. Y, por otro, el inmueble que tienen en el barrio de Pedralbes cuyo precio es de 1 millón. Al igual que de la fortuna que han acumulado desde que iniciaron su historia de amor. Según Celebrity Net Worth, la expareja tiene un patrimonio conjunto cercano a los 700 millones de euros.

No obstante, lo que más les preocupa son sus hijos, de nueve y seis años. Este podría ser el problema que enfrente al futbolista y a la cantante, ya que ella no quiere quedarse en España y Piqué se niega a que se los lleve. El catalán no quiere alterar la rutina de sus pequeños y se niega a que estudien en un colegio americano, además de que no quiere alejarles de su familia paterna ni de los amigos que han hecho en Barcelona.