Sergio Dalma celebra sus 30 años de carrera cantando en el Teatro Real

Sergio Dalma cumple tres décadas en la música y lo celebra debidamente con '30... y tanto', un nuevo álbum en el que rememora trece de sus viejas canciones -totalmente renovadas para la ocasión- y presenta otras tres inéditas. El catalán ha dado una vuelta de tuerca a viejas canciones como 'Bailar pegados', 'Galilea', 'Esa chica es mía' o 'Solo para ti', siempre con la premisa de sorprender al público.

Entre las tres canciones nuevas destaca 'Donna', primer single del álbum, en la que cuenta con Andrés Ceballos de DVICIO como acompañante. Durante todo este proyecto libre de reimaginación de su repertorio clásico, sí que se siguió la premisa de que todo sonara a Sergio Dalma. Al Sergio Dalma que forma parte del imaginario colectivo de la música popular española de los últimos treinta años que ahora celebra.

MIRAR ATRÁS

Al alcanzar una cifra tan redonda, resulta inevitable echar la vista atrás y hacer un poquito de balance. Lo admite el propio Dalma, que se siempre se ha mostrado orgulloso de haber pisado algunos escenarios que nunca me hubiera planteado cuando tenía 16 años y empezaba a cantar en orquestas en las salas de fiestas de Barcelona. Esos escenarios a los que se refiere son el Liceu y el Palau de la Música en Barcelona o todos los de Madrid, ciudad en la que actua este domingo en el Teatro Real. Esta será la primera vez que el artista catalán pise este escenario en toda su trayectoria, por lo que promete ser una cita memorable.

GIRA

Madrid (1 de marzo, Teatro Real), Alicante (7 de marzo, Auditorio Diputación Alicante), Gijón (13 de marzo, Teatro de la Laboral) y Las Palmas (22 de marzo, Auditorio Alfredo Kraus).

Hay también fechas ya en Zaragoza (27 de marzo, Sala Mozart), Barcelona (18 y 19 de abril, Auditori del Forum), Málaga (28 y 29 de abril, Teatro Cervantes), Vigo (8 de mayo, Auditorio Mar de Vigo) y A Coruña (9 de mayo, Palacio de la Ópera). Eso por ahora. Y próximamente, Latinoamérica.

BIOGRAFÍA

Josep Capdevila Querol, conocido artísticamente como Sergio Dalma, nace en Sabadell (Barcelona) el 28 de septiembre de 1964. Desde pequeño se ve muy influenciado por la música, ya que en su casa sonaba la radio constantemente; sus padres eran muy fanáticos de la música italiana de aquella época, y uno de los primeros regalos de Sergio fue precisamente un tocadiscos portátil.

Dalma inicia su carrera musical actuando como cantante en orquestas y coros. En esa época, también graba “Jingles” publicitarios para radio y televisión, con los que obtendría una enorme popularidad en el sector y el contacto con grandes músicos y productores.

En el año 1987 conoce a Josep Llobell, Alex y Chechu Soler, y empiezan a preparar unas maquetas para lo que sería su primer álbum ‘Esa chica es mía’, que cuenta con la colaboración de Luis Gómez Escolar en las letras, quien que se convertiría más adelante en uno de los mayores artífices en su carrera. El disco aparece en el mercado en el año 1989 consiguiendo Disco de Platino en España y un alto reconocimiento en toda Latinoamérica.

Es en 1991, cuando los directivos de Horus, su compañía discográfica en aquel entonces, deciden presentar una canción titulada Bailar pegados (escrita por Luis Gómez Escolar y Julio Seijas) que forma parte de su segundo álbum titulado ‘Sintiéndonos la piel’ a la preselección de TVE para representar a España en el Festival de Eurovisión. Es a partir de aquel momento cuando empieza a recibir un sinfín de premios y galardones a nivel nacional e internacional (Mejor solista en España, Mejor baladista internacional en Los Ángeles, Music World Awards en Europa, entre otros…). Este segundo álbum, ‘Sintiéndonos la piel’, cosecharía 7 Discos de Platino con más de 700.000 copias vendidas.

Más tarde ven la luz otros discos como ‘Adivina’ (1992) y ‘Solo para ti’ (1993), siempre de la mano de Luis Gómez Escolar y Julio Seijas.

En 1993 participa por primera vez en el Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, lo que le ayuda a proyectar su carrera por Latinoamérica.

En 1995 Sergio Dalma ficha por Polygram y comienza la elaboración de lo que será su quinto álbum ‘Cuerpo a cuerpo’, de la mano de Piero Cassano, Luis Gómez Escolar y Julio Seijas, y con la autoría del propio Sergio en varias de sus canciones. En este disco destacan temas como No despertaré o Náufragos y consigue Triple Disco de Platino con 300.000 copias vendidas.

Al año siguiente, en 1996, Sergio Dalma y Polygram deciden grabar un doble álbum titulado ‘En Concierto’, donde recopila lo mejor de su carrera hasta el momento, lo cual le valdría un Doble Disco de Platino.

Durante dos años, Sergio y Piero Cassano trabajan para proyectar una imagen mucho más “anglo” en la carrera del artista, para lo cual se rodea de profesionales como Steve Ferrone, Pino Palladino o David Garfield, colaboradores habituales de Tina Turner, Eric Clapton, Elton John… lo cual da como resultado el disco ‘Historias normales’ (1998), un trabajo en el que el catalán trabaja como autor, pero también como co-productor, y que también logra la distinción de Doble Disco de Platino.

En el año 2000 se publica ‘Nueva Vida’, otro trabajo que obtiene el galardón de Doble Platino con Números 1 como No me digas que no, la canción que da nombre al álbum, y Solo una vez, interpretada en italiano, en la que cuenta con la colaboración de Alex Britti.

El noveno disco de su carrera se edita en 2003 y lleva por título ‘De otro Color’ (Doble Disco de Platino). Es aquí donde, por primera vez, Dalma se anima a cantar en catalán. Déjame olvidarte, la canción que abre el disco, consigue numerosos premios; entre ellos, el de “Mejor canción en catalán en los Premios de la Música”.

Sergio Dalma regresa en 2005 con un nuevo disco de estudio titulado ‘Todo lo que quieres. En este nuevo álbum, el 11º de su carrera y que lograría ser Disco de Platino, encontramos guiños a la música americana, al rock, al soul, al funk y también baladas muy emotivas y potentes. En Todo lo que quieres encontramos un dúo con Zucchero y una interpretación del clásico de Francis Cabrel La quiero a morir.

En 2008 Dalma publica ‘A Buena Hora’, el 12ª disco de su carrera, que entraría directo al Nº 1 en su primera semana de venta, manteniéndose durante los siguientes meses en el top 10 de los discos más vendidos en España. Además, sería Disco de Platino en España en menos de 5 meses.

Dalma presenta en marzo de 2010 su álbum ‘Trece’: 11 nuevas canciones impulsadas por la producción de Sebastian Krys (ganador de varios Grammys). Otro álbum Nº1 en la lista de ventas española que alcanzó el galardón de Disco de Oro y “Disco del Año”.

En 2010 publica el álbum ‘Trece’ y, meses después, una selección de grandes canciones italianas cantadas en castellano, entre las que destacan Tú, Yo caminaré, El jardín prohibido y De amor ya no se muere, y que recibe el nombre de ‘Vía Dalma’.

En 2011 y, tras el éxito obtenido con su primer volumen de ‘Vía Dalma’, Sergio, de la mano de la discográfica Warner Music, vuelve a bucear por los grandes clásicos italianos en ‘Vía Dalma II’, que va desde los orígenes más incidentales de la Dolce Vita hasta la explosión del rock and roll que influencia y modifica la canción italiana donde debutan jóvenes como Mina o Adriano Celentano. Destacan en este trabajo canciones como La cosa más bella, que popularizó Eros Ramazzoti, Senza una donna, de Zucchero, o El mundo, de Jimmy Fontana.

En 2013, Dalma publica ‘Cadore 33’, su décimo sexto álbum de estudio, con el sencillo Si te vas como carta de presentación.

En 2015, bajo la producción del aclamado Pablo Cebrián, el artista publica ‘Dalma’ (2015), un trabajo formado por once canciones de artistas de la talla del propio Cebrián, además de Conchita, Iván Ferreiro o él mismo.

El 6 de octubre de 2017 el cantante regresa al universo italiano con ‘Vía Dalma III’, tercera y última entrega dedicada a la música italiana. 12 canciones de artistas como Lucio Dalla, Domenico Modugno, Drupi, Toto Cutugno, Matia Bazar, Antonello Venditti, Ricchi e Poveri, Gianni Bella, Pino Donaggio o Nicola di Bari.