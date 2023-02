Savater reconoce "curiosidad" por la moción de Tamames, pero no le ve útil

El filósofo y escritor vasco Fernando Savater ha reconocido este domingo que tiene "curiosidad" por la moción de censura que va a registrar mañana Vox y que tendrá al economista Ramón Tamames como candidato a presidente del Gobierno, aunque ha añadido que no le ve utilidad política.

Así lo ha expresado en declaraciones a EFE minutos antes de comenzar la última jornada del VI Foro de la Cultura que ha tenido lugar en el Teatro Calderón de Valladolid, en la que el autor de 'Ética para Amador' ha compartido charla con la dramaturga Angélica Lidell y la periodista Mara Torres.

"Va a ser entretenido ver una sesión del parlamento con Tamames contestando como si fuera una clase de universidad, lo que tiene cierta gracia, pero como utilidad política fracamente no la veo", ha asegurado Savater, quien tilda ese momento de "espectáculo".

Savater, que visita Valladolid para participar en el encuentro titulado "Quien agita el farol" en un Foro de la Cultura que tiene como lema 'Odiad malditos', ha restado importancia a la crispación que se ve en los parlamentos y ha calificado de "mitología" el principio de que todo mundo esté de acuerdo. "Eso no es así", ha resumido.

"El parlamento es como una escenificación de una guerra civil que no ocurre y para que no ocurra en el campo de batalla, que es lo peligroso, se escenifica teatralmente en el parlamento, pero los políticos, después de haberse llamado de todo, se van a tomar un café al bar", ha analizado.

Preguntado por el blanqueamiento del odio en el País Vasco, Savater ha subrayado que "el odio rara vez reconoce que es odio porque no tiene buena prensa" y ha lamentado la situación actual en la que "parece que todo el mundo era bueno y el que mataba más lo hacía por nuestro bien", lo que refleja que "los que odian no están muy orgullosos de odiar, sino que preferirían que no les señalaran como odiadores".

"Lo que es muy doloroso es ver que los que más han pagado políticamente el precio en el País Vasco son los que además estuvieron poniendo los muertos y estuvieron amenazados, que son los que se han llevado la cabeza de león", ha asegurado.

Savater también ha criticado que el Gobierno se haya entregado "a lo peor de este país desde el punto de vista política y humano, que es el separatismo violento de Bildu", para lamentar que en este momento si hay elecciones en Euskadi, "los partidos que salen con menos posibilidades son precisamente los que más muertos pusieron".

"Es un espectáculo poco edificante, el que de País Vasco y España en general", ha aseverado.