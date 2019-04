Santander España, de la mano de Santander SmartBank, ha presentado este jueves en su oficina Work Café de Valdebebas el patrocinio del Mad Cool Festival, el mayor evento musical de España y referente internacional, que tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de julio. Este año la principal novedad será una Welcome Party, el día 10, con la ganadora de dos Grammys Rosalía como cabeza de cartel de este evento, que contará con 16 bandas y en el que Santander SmartBank ofrecerá, al igual que en los tres días de festival, experiencias exclusivas a sus clientes, entre las que destacan:

+ Preventa exclusiva para la Welcome Party al precio reducido de 15€ para 1.000 clientes y 1.000 nuevos clientes (PVP 35€).

+ Prerreserva exclusiva de una semana para el resto de aforo.

+ Shuttle exclusivo al finalizar los conciertos.

+ Espacio Santander SmartBank para recarga de móviles.

+ Concurso “Cover del día”, en el que los grupos aficionados que manden un “cover” de los grupos que actúan cada uno de los días podrán tocar en Mad Cool.

+ Múltiples promociones durante los días del festival, como experiencias Premium Back Stage, merchandising firmado, sorteos pases VIP…

+ Finalmente, los asistentes que sean clientes Santander SmartBank podrán comprar en exclusiva por anticipado, en el mismo recinto del festival, sus entradas y abonos de la edición del 2020.

Santander se convierte, así, en la primera entidad financiera que patrocina Mad Cool, ofreciendo experiencias exclusivas a sus clientes y en la que también mostrará su labor de banca responsable, puesto que los voluntarios de Santander ayudarán a facilitar la accesibilidad al público con movilidad reducida y cualquier otro tipo de necesidades. Santander se sube al escenario de Mad Cool con Santander SmartBank Inicia su patrocinio del mayor festival de música de España con preventas y experiencias exclusivas para sus clientes.

Santander SmartBank, Be Mad, Be Smart, Be Cool

Con esta oferta, Santander SmartBank amplía su propuesta de experiencias de ocio, que se une a la extensa oferta financiera y por la cual, además de disfrutar de la Cuenta Smart gratuita y de la Cuenta Smart Premium, facilita también el acceso a la vivienda para los jóvenes, con avales para alquiler desde 12€/mes, y préstamos para financiar la fianza del alquiler; al mismo tiempo que apoya su educación, emprendimiento y empleabilidad a través de Universia y de su relación con las universidades. Todo ello pudiendo abrir la cuenta desde el móvil en menos de 9 minutos, así como realizar la contratación de los otros productos de forma digital. Y tener acceso a los cajeros del banco en todo el mundo, sin renunciar a la asistencia personal a través de toda la red de oficinas de Santander o asistencia en remoto.

Mad Cool Welcome Party

Será una jornada especial que servirá de pistoletazo de salida a tres días de música en directo. Y lo hará con un Line Up espectacular y ecléctico, compuesto por 16 bandas en el que caben desde el indie pop, el hard rock, el flamenco trap o el post punk. Además de Rosalía y Bring me the Horizon, actuarán Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta y Favx. El Line Up se dividirá en cuatro escenarios ante un aforo limitado en el propio recinto de Valdebebas, que disfrutará de todas las instalaciones del macroespacio con aforo reducido para una jornada festiva, única e irrepetible. Nada mejor para dar la bienvenida a la cuarta edición del Festival madrileño, que este año contará con The National, The Cure o Bon Iver como platos fuertes, entre otros muchos. Mad Cool en datos + 6 escenarios + 88 bandas + 225.000 espectadores (5.000 menos al día en 2019 para mejor experiencia)

+ 21 millones de presupuesto

+ 5.126 empleos directos generados

+ 64,6 generación económica para Madrid

+ 13,1 millones en impuestos

+ 425 periodistas acreditados (98 extranjeros procedentes de 21 países)

Preventas Exclusivas Santander Smartbank

Una de las principales ventajas para los clientes y nuevos clientes Santander Smart Bank es el acceso a la preventa exclusiva con descuento (desde Mad Cool se ofrece también un descuento especial para socios y actuales poseedores del abono de tres días). La dinámica de venta será la siguiente:

+ Hoy, 11 de abril, a las 14.00 h. Promoción especial para nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander. Solo disponible a través de madcoolfestival.es: > 1.000 tickets para nuevos clientes que se abran una cuenta Smart y adquieran la tarjeta. PVP: 15 €*. Abonarán 5 € y obtendrán un código de reserva que podrán hacer efectivo cuando hayan recibido su nueva tarjeta, abonando los 10 € restantes. Una entrada por tarjeta. > 1.000 tickets para clientes de la cuenta Smart del Banco Santander que ya dispongan de su tarjeta. PVP: 15 €*. Una entrada por tarjeta.

+ Lunes, 15 de abril, a las 12.00 h. Fin de la promoción especial con PVP de 15 €* para nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander. Inicio de una preventa exclusiva para nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander con PVP de 30 €*. Esta preventa exclusiva podrá adelantarse en fecha en caso de agotar los 2.000 tickets iniciales en promoción especial y finalizará el viernes, 19 de abril, a las 11.59 h.

+ Viernes, 19 de abril, a las 12.00 h. Venta al público en general. > Socios Mad Cool: 30 €*. Solo a través de www.madcoolfestival.es. > Todos aquellos que ya dispongan de un abono de tres días: 30 €*. Disponible en Madcoolfestival.es, Ticket master y Festicket. > Resto del público: 35 €*. Disponible en Madcoolfestival.es, Ticketmaster y Festicket.

+ GRATUITA. > Todos los que ya dispongan de su entrada y/o abono VIP Mad Cool Festival 2019 podrán acceder con su pulsera durante la jornada del miércoles. > Los compradores de la promoción especial Mad Cool Lovers recibirán su entrada vía e-mail para la Welcome Party. *(PVP: € + gastos de gestión)

EL CARTEL de la Welcome Party

Rosalía. Si no existiera, habría que inventarla. Porque hay artistas que crean un espacio completamente nuevo y, cuando irrumpen en la memoria musical colectiva, parece inconcebible que no existieran previamente. Rosalía es de esa raza de creadores. Una mujer que ha abierto caminos no transitados hasta ahora, completamente nuevos. No es una cantante de flamenco, pero tampoco una estrella del pop mainstream al uso. O, quizá sí, pero ambas cosas a la vez. O ninguna. Artista integral, compositora y productora, dotada de una voz extraordinaria y artífice de un sonido propio. Con su álbum El Mal Querer (2018) ha roto todos los techos de cristal posibles: dos premios Grammy Latino, menciones en todas las listas de fin de año (de Mondo Sonoro al New York Times, pasando por Pitchfork, Noisey…), número #1 en ventas y streaming… Tras su espectacular 2018, Rosalía brillará (sin necesidad de highlighter) en la Welcome Party Mad Cool 2019.

El nuevo álbum de Bring Me The Horizon se llama amo y supone el principio de un nuevo tiempo y un sonido diferente para una banda que ya no es la misma. Un “renacimiento” del que la crítica ha sido consciente desde las primeras notas del himno electro-minimal “I Apologise If You Feel Something” hasta llegar a “Mantra”, dos ejemplos de dos canciones que no son duras, que no son solo éxitos comerciales, que no es alocada música electrónica, que no conforman una obra de arte completa; pero que, sin embargo, lo son todo al mismo tiempo. Como enfatizan ellos mismos brillantemente en sus canciones, nunca dicen no a nada.

Desde que publicó su primer EP Little Bit en 2008, la cantante sueca Lykke Li se ha convertido en un elemento icónico del mundo indie-pop, con una década de carrera con tres discos en su haber que cuenta como éxitos, incluido el estelar So Sad So Sexy del año pasado. La escandinava no ha cesado de recibir elogios, materializados muchos en galardones como el de Mejor álbum del año tanto por el New York Times como también por Rolling Stone. En 2019, Lykke Li lo trae a Madrid gracias a Mad Cool Festival.

The Cat Empire son directo con mayúsculas. Sobre un escenario, tienen un poder omnímodo que proviene de la combinación perfecta entre una musicalidad multicultural indescriptible y contagiosos himnos que arrastran al público al éxtasis en un frenesí de bailes, cantos y caras sonrientes. Con siete álbumes en una carrera estelar, el sexteto de Melbourne comenzó como un boca a oreja secreto transportado a nivel mundial por mochileros hasta convertirse en un gigante internacional cuyo nuevo álbum, Stolen Diamonds ha sido todo un fenómeno planetario.

Don Broco es una banda británica de rock alternativo originaria de Bedford, cerca de Londres. Sus cuatro miembros - Rob Damiani (voz y electrónica), Simon Delaney (guitarra), Tom Doyle (bajo) y Matt Donnelly (batería y coros) - se conocieron en el colegio y fundaron la banda en 2008. Desde entonces han publicado tres álbumes: Priorities (2012), Automatic (2015) y Technology (2018), consolidándose como una de las formaciones más carismáticas del panorama. Con influencias que van del metal al funk, pasando por la electrónica, han girado por todo el mundo teloneando a bandas como Bring Me The Horizon y en 2017 llegaron a colgar el cartel de "no hay entradas" en el histórico Alexandra Palace de Londres.

The Amazons son un cuarteto de rock de Reading. Su álbum de debut - el homónimo The Amazons (2017) - llegó al número 8 en las listas de ventas de Reino Unido gracias al éxito de singles como “Black Magic”, “Little Something” o “Junk Food Forever”-. Aclamados por medios como BBC Radio 1 (Sounds Of… 2017, Brit List) o MTV y plataformas como Spotify y Apple Music, la banda ha realizado giras por EE.UU., Japón y Corea. Actualmente, se encuentran grabando el que será su segundo LP, producido por Catherine Marks, del que podremos escuchar un adelanto en directo en Mad Cool 2019.

Adalides 'ugly gonzo post punk', los Viagra Boys son únicos en su género. Nacidos en el punk hace cuatro años, esta banda sueca comenzó a explorar un camino hasta entonces ignoto en el que se descubrieron así mismos como una banda de directo crudo y sin piedad; cuyo sonido, sin embargo, se ha propagado de forma contagiosa. La nueva escena del underground, el hip hop, la música electrónica experimental e incluso en circuitos de jazz no puede olvidarse de ellos.

Griz es un artista polifacético nacido en Detroit aunque afincado en Denver, que está llenando las pistas de baile de medio mundo con lo que define como "future funk sound"; una mezcla música electrónica con saxofón en directo, enérgico funk, y electro-soul. Acaba de publicar su nuevo álbum Ride Waves, su proyecto más creativo y personal hasta la fecha, en el que cuenta con colaboradores tan relevantes como Wiz Khalifa, Snoop Dogg o Bootsy Collins. En 2016 se hicieron con uno de los concursos más prestigiosos de Bélgica, el Humo’s Rock Rally. Desde entonces, hablar del último punk europeo es hablar de Whispering Sons, una banda que recorre ya los caminos del post-punk con su último álbum Image. Residentes en Bruselas, se alimentan del cosmopolitismo de la ciudad administrativa por excelencia, de ahí que su música sea la expresión de un fuerte sentimiento de alienación, propulsada por un sonido apremiante y ruidoso. Su directo, del que seremos testigos de excepción en Mad Cool 2019, es siempre crudo y honesto.

The Parrots son, sin duda, una de las bandas más importantes de la escena garagera nacional. Y no solo nacional. Los madrileños han tocado en toda Europa, Estados Unidos y América Latina. Sus conciertos son sudorosas píldoras de arrojo post millenial, con una fórmula que aúna desparpajo lo-fi, vértigo guitarrero y psicodelia fumada. A principios de 2018, convirtieron “Soy Peor” de Bad Bunny en un hit que ya alcanza las 250.000 escuchas en Spotify. A esta versión, le siguieron rápidamente “Girl” y “My Love Is Real”, dos anticipos de su nuevo álbum que ya están grabando, producidos por Tom Furse de The Horrors y mezclados por Matt Wiggins (LCD Soundsystem, Adele). Su sonido ha sido descrito como algo que oscina entre el grunge, el punk, el post-hardcore, el noise o incluso el pop. Son FAVX, quienes, curtidos ya en dos centenares de conciertos entre España, Reino Unido y Estados Unidos, se suben al escenario de Mad Cool Festival con “Welfare”, un álbum que ha llamado poderosamente la atención de la prensa del sector confirmándoles como una de las bandas emergentes más explosivas y con uno de los directos más salvajes de España. ¡Os esperamos en MAD COOL 2019!