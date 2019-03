La Sala Canal de Isabel II acoge una exposición gratuita dedicada a la fotógrafa Tanit Plana

La Comunidad de Madrid dedica la exposición 'Es lo que es' a Tanit Plana, "una de las representantes más interesantes de una generación de fotógrafos cuyas trayectorias marcan una época en la historia de la fotografía española".

La muestra, que ha sido inaugurada por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, podrá verse hasta el 19 de mayo en la Sala Canal de Isabel II, con entrada gratuita, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Tanit Plana forma parte de un grupo de fotógrafos que vivieron el inicio de sus carreras en un tiempo únicamente analógico, cuando aún no se podían ni imaginar los límites de lo digital.

"Una deslumbrante generación de fotógrafos a la que pertenece Tanit Plana, pero también otros como David Jiménez, Juan Valbuena o Matías Costa, a los que también la Sala Canal de Isabel II dedicará muestras monográficas en las próximas temporadas", ha anunciado Jaime de los Santos.

SOBRE 'ES LO QUE ES'

La exposición se hace eco de este paso de lo analógico a lo digital a través de la relectura de proyectos fotográficos realizados por Tanit Plana en otras épocas. A la luz del mundo actual, imágenes sobre la intimidad o el espacio doméstico realizadas hace años, adquieren otro cariz a día de hoy, con el amplio desarrollo de internet y las redes sociales, destacan desde la Counidad.

Comisariada por Moritz Neümuller, 'Es lo que es' muestra la evolución artística de Tanit Plana, desde su proyecto Yayos (2001) hasta su última serie, 'The Woods of Code', que incluye la instalación 'Aquí no hay nada que ver, dispérsense', realizada expresamente para la exposición.

La exposición gira en torno a dos ejes. Por un lado, los aparatos y procesos que han llevado a construir el medio fotográfico como se conoce hoy: el dispositivo fotográfico, la interpretación de la imagen o la difusión en las redes.

Por otro, el desarrollo cronológico de la obra de Tanit, que incluye nuevas lecturas de las primeras series, sobre las que la fotógrafa ha hecho inventario y reinterpretación. Entre estas primeras series destaca Violència aplicada (2001- 2008), que evoca la vida frente a la energía de la muerte a través de los retratos de cuerpos de los abuelos y de su entorno más cercano e íntimo.

Otra series, como 'Infrarrojo cercano' (2018) están más relacionadas con el mundo tecnológico, a través del rastro que la luz láser, transmisora de la información de Internet por todo el mundo, dejaría sobre un papel fotosensible.

Por su parte, los trabajos 'The Woods of Code' (2018) y la instalación 'Aquí no hay nada que ver, dispérsense' representan una metáfora sobre los manuales de programación y los lenguajes en código informático, solo accesibles a los iniciados.

La muestra se acompaña de un catálogo monográfico que incluye textos del comisario Moritz Neümuller y de otros especialistas como Marta Gili, Alicia Kpof y Sofía Fernández Pan, así como un importante apartado de imágenes fotográficas.

Además, la Sala Canal de Isabel II ha programado un programa educativo y cultural en torno a la exposición, que incluye encuentros con el comisario y la fotógrafa, visitas guiadas y dialogadas, visitas para grupos y derivas fotográficas.