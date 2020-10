¿Sabes qué actor iba a protagonizar 'El diario de Noa' en lugar de Ryan Gosling?

'El diario de Noa' lanzó la carrera de Ryan Gosling, pero la icónica película romántica podría haber sido muy diferente. En una reciente entrevista George Clooney ha revelado que estuvo a punto de dar vida al personaje que finalmente encarnó Gosling.

"Iba a hacer una película hace años llamada 'El diario de Noa', que Ryan Gosling finalmente hizo, e iba a hacerlo con Paul Newman. Yo interpretaba los flashbacks y Paul Newman era el viejo", contó a Entertainment Weekly.

En la cinta, James Garner encarnó a la versión mayor del personaje de Gosling, papel que en un principio iba a encarnar Newman. Si bien ambos actores vieron el potencial del proyecto, Clooney desveló que los ánimos decayeron cuando se dieron cuenta de que no se parecían físicamente. Finalmente ambos intérpretes se alejaron del proyecto, dejando la puerta abierta a Gosling.

"Paul y yo hablamos sobre hacerlo, estábamos sentados allí un día, yo le estaba mirando y le dije: 'no puedo hacer esta película, Paul'. Y él me dijo: '¿por qué?'. Yo respondí: 'porque todo el mundo sabe cómo eras con 30 años. Tienes ojos azules, yo tengo ojos marrones. Eras demasiado famoso a los 30 como para que yo te interprete, no va a funcionar'. Y él dijo: 'supongo que tienes razón'. Lo dejamos y 10 años después lograron hacerla", rememoró.

Dirigida por Nick Cassevetes y escrita por Jeremy Leven y Jan Sardi, 'El diario de Noa' se basa en la novela homónima de Nicholas Sparks. El filme narra el romance entre los jóvenes amantes Noah Calhoun y Allie Hamilton. Además de Gosling, la producción contó con Rachel McAdams.