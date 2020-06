Robert Downey Jr. podría aparecer en la próxima entrega de Piratas del Caribe

Después de que Disney confirmase que la saga de Piratas del Caribe tendrá una sexta parte, los rumores sobre ésta comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. El más reciente tiene que ver con Robert Downey Jr., puesto que de acuerdo con el medio We Got This Covered, podría tener un papel en la siguiente película de piratas. El actor, que ha representado a personajes tan populares como Iron Man o Sherlock Holmes, tendría un rol secundario, y posiblemente daría vida a un divertido capitán que viaja en búsqueda de aventuras.

Por ahora, Disney no se ha manifestado al respecto, pero teniendo en cuenta que Robert es actualmente unos de los interpretes más aclamados por su papel en Los Vengadores, resultaría un fichaje con notable potencial. Después de la última entrega de la saga de piratas, titulada “La venganza de Salazar”, que consiguió recaudar alrededor de 800 millones de dólares, la productora determinó que era hora de darle un soplo de aire fresco a la franquicia. Por ello, decidió que la nueva película de Piratas del Caribe será una renovada versión de la primera.

Así pues, con la historia en el punto de partida, es necesario buscar novedosos personajes que ocupen el hueco que dejan los más queridos por los espectadores. Los seguidores de la saga notarán rápidamente que el rol de Robert sería muy similar al que ha tenido hasta ahora el carismático capitán Jack Sparrow (Johnny Depp), que además de ser el indiscutible protagonista de las películas, también ha aportado un toque humorístico a todas ellas. Sin embargo, aunque en un principio Depp no iba a volver, pues tiene proyectos pendientes como el tercer filme de Animales Fantásticos y su nombre se ha oído como posible nuevo Joker, podría finalmente regresar con su papel de Sparrow.

Una saga con años por delante

A pesar de que han pasado casi dos décadas desde que vimos el primer filme de Piratas del Caribe, la franquicia ha seguido cosechando éxitos e inspirando productos a lo largo de los años. Por un lado, es posible jugar a videojuegos como LEGO Piratas del Caribe o a tragaperras como Ghost Pirates, que está disponible en casinos como los mencionados en CasinoTopsOnline. Del mismo modo, se pueden encontrar disfraces de sus personajes en múltiples tiendas, o productos tan curiosos como maquetas de sus barcos más icónicos.

En consecuencia, queda claro que la franquicia sigue más viva que nunca, por lo que un reinicio en la saga podría suponer una nueva y renovada era. Por el momento, a través de las redes sociales, miles de aficionados han apoyado el posible fichaje de Robert y la vuelta de Depp. No obstante, si el último volviese, es probable que solo hiciese un pequeño cameo. En conclusión, aunque aún tendremos que esperar para confirmar la noticia, el fichaje de Robert resultaría un aliciente excelente para ver la próxima película. Asimismo, Depp también aportaría emoción a la cinta, ya que hasta ahora ha interpretado al personaje estrella de la saga.