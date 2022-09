De Rihanna a Adele: estos son los motivos de los artistas que rechazaron actuar en la Super Bowl

Rihanna lleva alejada de la música desde 2016, coincidiendo este año con el lanzamiento de su último álbum de estudio: ANTI. Desde entonces, ha desarrollado su faceta como empresaria y se ha dedicado a su propia línea de maquillaje y lencería, todo ello bajo la marca de Fenty, su apellido. Asimismo, se encuentra centrada en su maternidad, dado que, en primavera de 2022, tuvo a su primer hijo junto a al rapero ASAP Rocky.

Es por esto por lo que ha sorprendido tanto su esperado regreso a los escenarios. Hace unas semanas, los fans de la cantante volvieron a tener esperanzas ante un nuevo disco al verla llegar a un estudio de grabación de Los Ángeles. Una noticia que se ha confirmado con el anuncio de que Rihanna ha sido la artista elegida para protagonizar el espectáculo de la Super Bowl 2023.

Como consecuencia, la artista será quien acaparé la atención en el intermedio de Super Bowl, que tendrá lugar en el State Farm Stadium de Glendale, en el estado de Arizona, tal y como ha anunciado ella misma en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, según ha comunicado TMZ, las negociaciones con la artista han sido duras a la hora de llegar a un acuerdo. De hecho, no ha sido una "opción firme" hasta hace poco.

A pesar de ello, la artista recibió la misma oferta hace unos años. Fue en 2019 cuando la NFL invitó a la cantante de Barbados a protagonizar el medio tiempo. No obstante, en aquel momento, ella decidió rechazarlo como forma de protesta al escándalo racial que se había dado el año anterior. "Ella no comparte la postura de la NFL", confirmaba por aquel entonces una fuente a Us Weekly.

"Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera", confirmó la propia cantante para Vogue.

El jugador Colin Kaepernik fue suspendido tras negarse a ponerse de pie durante el himno nacional, mientras estaba arrodillado en forma de protesta por los casos de violencia de la policía contra los ciudadanos afroamericanos. Pero Rihanna no es la única cantante que se ha negado a formar parte de este espectáculo.





Taylor Swift

Y es que los promotores también barajaban el nombre de Taylor Swift para el 2023, pero la cantante ha rechazado la oferta porque antes quiere volver a grabar sus primeros discos para poder tener disponible todo su repertorio de canciones y poder interpretarlas sobre el escenario.

Esto se debe al conflicto que la cantante tuvo en 2019 con Scooter Braun, ya que le quitó los derechos de sus seis primos discos. Por medio de la justicia, Swift intentó recuperarlos y la única opción que vio para poder volver a interpretar sus temas fue volver a grabar cada uno de los LPs. Por el momento, ha recuperado 'Red' y 'Fearless', pero todavía le faltan 'Taylor Swift', 'Speak Now', '1989' y 'Reputation'.





Eminem

En 2014, a Eminem no le parecía convencer la oferta. De hecho, las negociaciones se pararon cuando las exigencias del rapero se volvieron demasiado elevadas para poder ser cumplidas por los productores del espectáculo. No obstante, en 2022, el artista aceptó participar, convirtiendo el descanso en una máquina del tiempo para retroceder a los 90.





Junto a Dr. Dre, Kendrick Lamar, 50 Cent, Snoop Dogg y Mary J. Blige ofrecieron una actuación llena de nostalgia que terminó con un polémico Eminem. El rapero hincó la rodilla al suelo durante la presentación, siguiendo el ejemplo de Colin Kaeperncik como protesta.

Jay-Z

A diferencia de Beyoncé, quien ha participado en más de una ocasión para producir algunos de los mejores espectáculos vistos en el intermedio, Jay-Z nunca ha tenido ningún interés en acaparar la atención durante el descanso de la Super Bowl.





El rapero ha rechazado la oferta en varias ocasiones. De hecho, dejó muy clara su posición con su canción 'Apeshit', cuya letra señala que la NFL le necesita más que él a ellos, ya que llena estadios por sí solo.

Kanye West

Kanye West es uno de los raperos más exitosos y con una trayectoria más destacada la historia. Por ello, lo invitaron a la edición XVLIII. Sin embargo, al igual que a Eminem, no le parecía convencer la oferta, además de que exigía demasiados recursos para poder llevar a cabo su show.





Adele

En el caso de Adele, ella no tiene nada en contra de la NFL, pero siempre se ha negado a participar en la Super Bowl. Según dijo ella misma en uno de sus conciertos, en 2017 le hicieron una oferta que rechazó sin pensarlo porque considera que su música no es adecuada para el evento, dado que sus baladas no le permiten hacer actuaciones llenas de bailarines como han hecho sus compañeros de profesión.





"Ese no es un espectáculo musical y yo no bailo ni nada por el estilo. Ellos se mostraron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no", aclaró la cantante cuando fue preguntado por ello.

Pink

Pink es una de las artistas más solicitadas para actuar en el medio tiempo, teniendo en cuenta las impresionantes actuaciones llenas de acrobacias que suele hacer sobre el escenario. En este caso, no se conoce el motivo por el que la cantante muestra tal desinterés por un acontecimiento de tal nivel.





No obstante, se dice que cuando se lo ofreción en 2019, al igual que a Rihanna, ambas lo rechazaron por el mismo motivo. Como consecuencia de la polémica racial que perseguía a la NFL por lo sucedido con Kaeperncik, Pink prefirió no colaborar con ellos. El mismo ejemplo que siguió Cardi B. A pesar de ello, también apuntan que la otra posibilidad es que, simplemente, las negociaciones no se pudieron cerrar a tiempo.

Nicki Minaj

En el caso de la rapera, ella no pudo ponerse de acuerdo con la NFL porque tenía una agenda muy apretada por sus compromisos profesionales. Esta es uno de los casos más comunes de los artistas que rechazan participar en la Super Bowl y Usher fue otro de los que tuvieron que decir no por otros compromisos.





Metallica

Metallica ha sido una de las bandas más perseguidas para actuar en el medio tiempo de la Super Bowl, pero ellos nunca han estado interesados en ello a pesar de la promoción que supone.





Fueron invitados a la edición L, pero se negaron tras aclarar que no creían que su estilo se adaptase a lo que se espera de ese evento, ya que no realizan ni coreografías ni cuentas con bailarines.

Outkast

El dúo formado por André 3000 y Big Boi fue invitado para la edición XXXVIII, pero rechazaron la oferta por diferencias creativas con la NFL. La liga exigió a los artistas acortar sus canciones como condición y ellos no estaban dipuestos a aceptar.





Gloria Estefan

Gloria Estefan era otra de las atistas invitadas junto a Jennifer Lopez y Shakira para la Super Bowl LIV. No obstante, ella se negó. Tal y como explicó en el programa de Andy Cohen, la artista lo rechazó de solo pensar el reto físico que implicaba ese show: "A ver, en el fondo la cuestión es que tienes muy poco tiempo, doce minutos o así, de principio a fin (...) Me hubiese dado solo tiempo a salir, cantar Shake Your Body y marcharme. Era su momento; además, no quería ponerme a dieta en diciembre".





Además de que esta ya hubiera sido la tercera participación de Estefan en el descanso. La cantante ya lo hizo en 1992 junto a Brian Boitano y Dorothy Hamill y, siete años después, en 1999, lo hizo con una actuación compartida con Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy y Savion Glover.