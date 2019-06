La reflexión en torno a las migraciones atravesará la nueva temporada de Naves Matadero

Los atentados 11S protagonizan el cartel de la programación 2019-2020 con una imagen de la obra de la española Elena del Rivero

La nueva temporada 2019-2020 de Naves Matadero arrancará el próximo septiembre marcada por la reflexión en torno a las migraciones y a todas las cuestiones que se desprenden de estos desplazamientos, desde los efectos económicos hasta las causas bélicas o factores como el cambio climático.

"Todos los años hay para mí una línea dramatúrgica que atraviesa toda la programación y que intento que sea el eje narrativo que me ayuda a decidir y a definir cuáles son los proyectos que van a formar parte. Este año esta línea tiene que ver con las migraciones, cuáles son las causas que motivan los movimientos de población", ha explicado el director artístico de Naves Matadero-Centro Internacional de Artes Vivas, Mateo Feijóo, durante la presentación de la programación en Nave 10.

En este sentido, ha destacado que su intención es "reflexionar en torno a las guerras, al cambio climático y a las economías que provocan estos desplazamientos humanos" así como la forma en que se gestionan tanto en el norte, sur, este y oeste del planeta.

Este eje narrativo se materializa en la apuesta visual de la portuguesa Cristina Rodrigues, 'Home is the Cathedral of Life', un trabajo de investigación y documentación que, en palabras de Feijóo, aborda de pleno la inmigración sobre "qué genera y qué supone abandonar el país del que uno procede".

La temporada se ha presentado bajo un "impactante" cartel sacado de una imagen del trabajo de Elena del Rivero sobre los atentados del 11S, 'El archivo del polvo', la primera gran exposición de la artista en Madrid que recoge "todos los papeles que inundaron su taller situado en la Zona Cero del atentado terrorista del 11S" y que, a juicio de Feijóo, se trata de "la instalación más fuerte".

Las labores de descontaminación, clasificación y transformación en piezas artísticas de todos esos materiales --a partir de más de 6.000 horas de vídeo-- crean una escenografía y articulan una "reflexión sobre los profundos cambios que sufrió la sociedad y el mundo de la cultura tras los atentados".

PRODUCCIONES INTERNACIONALES

En primer lugar, ha señalado el estreno internacional de la obra 'Empire', de Milo Rau, que según Feijóo, es una de las "voces más controvertidas y necesarias en la actualidad", además de ser uno de los dramaturgos y directores de escena europeos con "un pensamiento más político y social claro en torno a lo que estamos viviendo y en lo que está sucediendo en la relación humana".

'Empire' cierra la Trilogía Europea que el autor ha dedicado a las guerras civiles a través de las voces de los refugiados, con las que ha construido un retrato del viejo continente.

Asimismo, también en la escena internacional, Feijóo ha hecho hincapié en la artista belga Miet Warlop que ya estuvo presente en la temporada pasada y que, a su juicio, "tuvo un gran impacto".

Esta vez, Warlop presentará 'Big Bears Cry Too', programada para marzo en la Nave 11, una obra de 45 minutos que, según avanza el programa, "habla de las personas que se sienten vulnerables frente al inabarcable e incomprensible universo" a partir de una serie de objetos que "sobrevuelan el escenario".

TRABAJOS DE ARTISTAS EN RESIDENCIA

Naves Matadero también ha incluido en su programa seis nuevas producciones de sus artistas en residencia, como el trabajo del director de escena Rodrigo García, que ha participado en el festival de Avignon y en la Bienla de Venecia; el director artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, Darío Facal; y el coordinador artístico de Réplika Teatro, Mikolaj Bielski.

En este apartado, Feijóo ha mencionado especialmente la obra de Rosa Casado y Mike Brookes, un proyecto producido con Chile, que inaugurará la temporada en septiembre bajo el título 'El cielo era más claro en aquellos días', con cinco performances que "muestran el papel del ser humano como agente destructor del planeta".

También ha puesto en valor la obra del artista cubano José Hernández, autor de la serie 'I love', que ha dedicado a diferentes ciudades y que en la próxima temporada de Naves Matadero girará en torno a la capital española con 'I love Madrid'. Además, contarán con el trabajo de los colombianos 'Mapa Teatro', que en 'El arcano de la quina' investigan sobre los procesos de colonización y las fronteras.

A parte de traer producciones extranjeras, Feijóo ha subrayado la importancia de apoyar desde Naves Matadero a los artistas que están "en el ámbito internacional y que son españoles", y que según ha explicado, no encontraron el apoyo institucional dentro de sus fronteras pero sí tuvieron reconocimiento en el extranjero.

En esta línea, ha ensalzado el ejemplo de la presente temporada con Marta Izquierdo, que según ha explicado tiene un "código muy específico de trabajo" que se puede ver en la obra 'Cabaret' programada para finales de este mes. GRANDES COPRODUCCIONES

La temporada 2019-2020 también incluye coproducciones como la ópera documental digital 'Three Tales', producida junto con el Teatro Real, que está compuesta por Steve Reich e interpretada por la orquesta del mismo Teatro Real, con la batuta del director Nacho de Paz.

Según ha explicado la organización, la artista visual Beryl Korot aportará imágenes y un montaje audiovisual para "hacer un rápido recorrido por la revolución tecnológica, desde el zeppeling hasta la oveja Dolly".

Asimismo, el Centro Nacional de Difusión Musical también ha participado en otra coproducción, 'L'Escorpion', de Martín Matalon, que se trata de una composición para seis percusionistas, piano y electrónica que interpretarán el grupo Neopercusión mientras se proyecta la película surrealista 'L'âge d'or' de 1930, dirigida por Luis Buñuel y que escribió el guión con Salvador Dalí.

FESTIVALES DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN

Feijóo ha puesto en valor las nuevas ediciones de los festivales 'AcciónMad' y 'Flipas' (Festival Internacional de Palabra, Acción y Sonido), que ya cuentan con ediciones anteriores.

En el caso del festival de arte de acción 'AcciónMad', se presentará una "retrospectiva de imágenes de todo lo que ha sido la historia de este festival", contando con Alemania como país invitado.

En 'Flipas', por su parte, participarán la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, una organización que utiliza el teatro y la danza, ya sea tradicional como urbana, como herramienta para promover el encuentro con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Colombia. Además, este festival pone en relación a colectivos y jóvenes madrileños con artistas de Francia y Alemania del Laboratorio de Culturas Urbanas París-Berlín.