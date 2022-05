Queralt Lahoz:"La nueva escena musical barcelonesa va a dar muchas sorpresas"

Rosa Díaz

Queralt Lahoz se considera parte de una nueva escena musical nacida de la diversidad cultural de Barcelona que va a dar muchas sorpresas en los próximos años, entre ellas el disco que está preparando y que bebe del flamenco de su abuela, el rock de su madre, el tecno de su hermano y su propia y fuerte personalidad.

Será su segundo disco y todavía tardará en ver la luz porque esta joven artista va a dedicar el año 2022 a recorrer todos los escenarios que no pudo pisar en pandemia y a darse a conocer, según ha dicho en una entrevista con Efe.

De momento ya ha salido a la luz "Blade", un single de sonidos sucios y bases electrónicas en el que suelta toda la ansiedad que ha acumulado en este último y difícil año covid.

Pero el resto de canciones del álbum que está preparando van a ser muy diferentes unas de otras, según ha avanzado, pues en ellas se podrá apreciar su pasión por la salsa, el flamenco, el bolero, la música de raíz y las músicas antiguas, aunque siempre desde la mirada de una mujer que compone con los cinco sentidos puestos en el siglo XXI y que navega a diario por Spotify descubriendo sonidos nuevos.

"Me encanta la búsqueda y el descubrimiento, en las redes o en las 'jam', y últimamente he ido a unas cuantas 'jam' chiquitas, muy íntimas y muy guapas en Barcelona que me han hecho explotar la cabeza", ha revelado.

"La diversidad que hay en Barcelona es muy potente. Un chaval marroquí canta 'rhythm and blues' que te mueres, después sale una chica y te canta rap, otra 'soul'...", comenta.

Rosalía no es un fenómeno aislado, según Lahoz, y el caldo de cultivo de donde ha salido ella está dando muchos otros frutos "que no la copian ni siguen su estela, sino que son ellos mismos".

En su opinión, Rosalía "es una pieza fundamental para dar visibilidad a esta escena", pero también hay que saber distanciarse porque "no todas somos Rosalía", cada una tiene su estilo.

Queralt tiene en común con Rosalía el haberse criado en una familia de origen andaluz en el extrarradio barcelonés y tener una formación musical flamenca.

Pero eso es algo que no comparte sólo con Rosalía, aclara, "porque en Cataluña el flamenco está por bandera y el hip hop también está a la orden. María José Llergo estudió aquí y Aleesha también empezó aquí".

"En Barcelona está pasando algo muy tocho, algo que no pasaba desde hace tiempo -asegura- pero estos dos últimos años de pandemia han impedido que algunos artistas se den a conocer como merecen".

"Yo me arruiné totalmente en la pandemia", ha recordado la cantante, que había ofrecido los primeros bolos de su nuevo proyecto en solitario cuando empezó el confinamiento.

Queralt lleva cantando desde los 17 años, pero lo combinaba con su trabajo en una tienda de ropa, con el que pagaba su carrera de criminología.

Todo cambió cuando Daniel Felices, guitarrista y compositor de D'Callaos, le propuso poner en marcha el proyecto que ahora defiende y que se vio truncado por la pandemia.

"De todas maneras me siento bendecida -afirma- porque, después del tropezón, he podido sacar mi primer disco y hacer conciertos de pequeño aforo que me han permitido pagar todas las deudas".

Los conciertos grandes quedaron aplazados a 2022 y este verano tiene previsto desquitarse con una apretada agenda en festivales como La Mar de Músicas de Cartagena, el festival Cruïlla y las fiestas de La Mercè de Barcelona.

"Quiero llegar a mucha gente este año -ha anunciado- y el que viene quiero sorprender a todos con un nuevo disco muy especial y muy bonito". EFE

