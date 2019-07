¿Qué hacer si te pica una medusa?

En las playas catalanas entre 40 mil y 50 mil personas sufrirán este verano una picadura de Medusa, hasta 100 mil si extrapolamos el dato a todo el Mediterráneo.

El instituto de Ciencias del Mar de Centro Superior de investigaciones Científicas calcula que en la playa más afectada habrá 20 picaduras de medusas al día esta temporada, pero no más de tres seguidos. Para evitar sustos, ha hecho una guía que desmonta mitos, muestra el aspecto de las distintas especies y da recomendaciones para paliar a pie de playa los dolorosos efectos de la picadura de estos animales marinos. Lo más importante es desmontar los mitos arraigados en la sociedad. Para ello hemos hablado con el investigador Josep María Gili que nos advierte de lo que no hay que hacer. Lo primero: nunca te pongas orina en la picadura. “El pis es amoniaco, y es lo peor que puedes hacer” , insiste, “cuando nos pica una medusa nos disparan un 5% de células urticantes, pero quedan muchas más. Si aplicamos un remedio que no es correcto, activamos el 95% restante y multiplicamos por 10 el efecto del veneno”. Hay que evitar también los vendajes de presión , el agua dulce, el vinagre. Los consejos son para los ataques de las medusas de mar abierto “las más comunes en el mediterráneo y el atlántico y responsables del 90% de las picaduras”.

¿Qué hacer entonces? El profesor Gili nos aconseja “salir del agua, eliminar inmediatamente los tentáculos de la piel, si aun los tenemos pero no con los dedos, con una tarjeta de crédito, por ejemplo, lavar la zona con agua de mar y aplicar una disolución concentrada de bicarbonato sódico, “desactiva todas las células que nos han disparado y reduce mucho efecto picada” aplicar Shock de frío, una bolsa plástico con cubitos de hielo, 5 o 10 minutos “esto desnaturaliza totalmente el veneno, impide que entre en el torrente sanguíneo, con lo cual reducimos el efecto del veneno, aliviamos el dolor y evitamos los efectos secundarios que pudiera surgir en el futuro. Luego solo hay que cuidar la herida para evitar que se infecte” .

Otra cuestión es la carabela portuguesa, cuya picadura es especialmente peligrosa. Nos la vamos a encontrar en playas del cantábrico, atlántico gallego, costas Huelva, Andalucía, Murcia y Baleares, pero más a principios del verano porque su ciclo vital difícilmente la permite sobrevivir más allá de principios de agosto. Si tenemos un mal encuentro con la carabela portuguesa o con la cubo medusa el procedimiento es el contrario: vinagre sobre la herida y calor.

El 1% puede tener problemas graves. Si ya te ha picado una medusa es muy peligroso si te vuelve a picar en el mismo verano, porque “hemos sintetizado los anticuerpos, y a una segunda inyección de veneno se puede llegar en caso a un sock anafiláctico”. Por eso se hace necesario tener un registro .

Josep María Gili nos ha dado pautas además para prevenir las picaduras: Sentido común y abusar de las cremas solares, que actúan de escudo.

El investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC reclama de las administraciones públicas menos miedo y más información “no quieren informar porque tienen miedo a la alarma, aunque es un error, porque la información es básica para que la gente pueda reaccionar. “hay que tener en cuenta que en Australia y California las medusas matan, y la población sabe perfectamente que hacer”.