¿Qué es el 'Día de Star Wars'?

4 de mayo. Dicho en castellano no tiene más, pero en inglés la cosa cambia: “May the fourth”, que tiene un gran parecido con “May the force”, es decir “que la fuerza”. Y resulta que la frase más conocida de Star Wars es “May the force be with you”, lo que se conoce como “Que la Fuerza te acompañe”. Por esa gran similitud en inglés “May the fourth” y “May the force”, el 4 de julio es considerado el Día de Star Wars, y esto hace que haya multitud de homenajes y 'memes'.

Repasemos brevemente qué implica Star Wars para la cultura y el mundo. Todo empezó en noviembre de 1977 cuando llegaba a los cines “Star Wars: Episode IV – A New Hope”, en castellano “Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza”. Un momento, ¿episodio IV? ¿Nos hemos perdido o saltado algo? No, es así, se estrenó como capítulo cuarto, no había 1, 2 y 3, aunque después sí lo hubo, pero fue mucho tiempo después, cuando la saga ya había finalizado tras el estreno de los episodios V y VI.

Aquel 1977 supuso una fecha histórica al ver una historia nueva, distinta y rompedora que hablaba de imperios galácticos, poderes luminosos (el más importante conocido como 'La Fuerza'), el “Lado Oscuro” y un villano que marcaría época: Darth Vader, con un doblaje al castellano inmortalizado por Constantino Romero.

A partir de ahí llegaría todo: secuela, tercera entrega, películas previas, serie oficial, cómics, todo tipo de merchandising y, más recientemente, capítulos 7 y 8 hasta que se ha anunciado el 9 y, al parecer, definitivo.

Los fans de 'Star Wars' se cuentan por millones en todo el mundo, las recaudaciones siempre han sido multimillonarias y, aunque las críticas no acompañasen siempre, los fans nunca han dejado de apoyar la galáctica saga.

En nuestro país, gracias al arte del doblaje, tenemos a grandes estrellas como Salvador Vidal para doblar a Mark Hamill (Luke Skywalker), Camilo García para doblar a Harrison Ford (Han Solo de adulto, ya que también hay película que cuenta su juventud), María Luisa Solá para doblar a Carrie Fisher (Princesa Leia), Luis Posada Mendoza para doblar a Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi), Miguel Ángel Valdivieso (luego Alberto Mieza por fallecimiento de Valdivieso) para doblar a C3-PO y un enorme reparto para hacer que los espectadores que no quisieran o no pudieran verla en inglés la pudieran disfrutar en nuestro idioma.

En las redes sociales este homenaje por supuesto no se pasa por alto, especialmente en una fecha como hoy, que hace 24 horas que, por desgracia, fallecía Peter Mayhew, famoso mundialmente por encarnar a Chewbacca en casi todas las películas. Fallecimiento al que hay que sumar el de Carrie Fisher hace meses:

