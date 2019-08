La presidenta del jurado de Venecia no irá a la película de Polanski por las acusaciones de violación

La directora argentina y presidenta del jurado de la Sección Oficial de Venecia 2019, Lucrecia Martel, confirmó que no asistirá a la proyección de la película de Roman Polanski al sentirse incómoda ya que ella "no separa al hombre de la obra" y "porque represento a muchas mujeres que en Argentina luchan por cuestiones como esta, y no querría levantarme para aplaudirle". Aun así, la directora de cine afirmó que "le parece acertado que su película esté en el festival y que haya diálogo y se debatan estos asuntos".

Lucrecia Martel hace referencia a la acusación de violación que sufrió el director Roman Polanski en 1977. En esa denuncia la víctima, Samantha Geimer, acusaba a Polanski de violarla cuando ella tenía 13 años y el cineasta 43. El director polaco lo negó en un primer momento pero posteriormente cambió su versión y se declaro culpable. Cuando supo que pasaría 50 años en la cárcel por la condena, huyó de los Estados Unidos, donde ocurrió todo.

En 2003 la víctima de Polanski perdonó al director de cine pero mantenía los hechos tal y como los había denunciado en su momento. El juez y el fiscal que llevaron el caso siguen intentando que el cineasta comparezca ante un tribunal, pero Roman Polanski no ha vuelto a Estados Unidos ni habita en ningún país que puedan extraditarle, por lo que se prevé que no estará presentado su última película, El oficial y el espía.

La directora argentina confirmó que está en Venecia "porque es un lugar político y este debate es muy importante en el festival", también afirmó que viene "por la obra de Polanski" de la que cree que "merece una oportunidad por las reflexiones sobre la humanidad que incluyen sus películas".

Sin embargo, el director del festival veneciano, Alberto Barbera, dijo que él sí separa el hombre de su obra y que "no le corresponde ejercer de juez". Considera que las películas hay que valorarlas cuanto antes, según salen, y no "300 años después".

Polanski fue expulsado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 2018

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció el 3 de mayo de 2018 que expulsaba al cómico de 80 años Bill Cosby y al director de cine de origen franco-polaco, Roman Polanski por violar el nuevo código de conducta implantado desde enero del mismo año. En contexto, Cosby fue precisamente hallado culpable por un jurado por tres cargos de abusos sexuales contra Andrea Costand. Culpable de abusar sexualmente de ella, de hacerlo mientras se encontraba inconsciente y de drogarla para ello.

El caso del realizador Roman Polanski es bien diferente de la situación del cómico afroamericano. Polanski fue detenido en 1977 por un caso de violación y abuso de menores tras haberse acostado con Samantha Geimer, que tenía 13 años en el momento de los hechos. Tras un acuerdo a tres bandas entre el abogado del director, la Fiscalía y el juez que llevaba el caso, Polanski reconoció el cargo de abuso de menores y fue sentenciado a 42 días de prisión. Sin embargo, una vez ya había cumplido la condena, el nuevo Fiscal dio un revés y optó por intentar procesarlo por violación, una posibilidad que había quedado descartada en el acuerdo previo. Ante esta posibilidad, el cineasta se mantuvo en Francia, donde vivía antes de cumplir la condena por abuso, y donde se encuentra desde entonces, con algún viaje estacional a Suiza.