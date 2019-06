Portaceli presenta su tercera temporada en el Español sin saber si hará otra

La continuidad de Carme Portaceli al frente del teatro Español se decidirá en los próximos días "con sosiego, sensibilidad y prudencia", ha anunciado hoy miércoles la delegada de Cultura del ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que se ha estrenado en sus funciones con la presentación de la temporada 2019/20.

Aitana Sánchez-Gijón, Carmen Machi, Eusebio Poncela, Javier Gutiérrez, Silvia Abascal, Asier Exteandía, Natalie Poza, Sol Picó, Andrés Lima, Gloria Muñoz y Miguel Rellán son algunos de los nombres de las 26 producciones que constituyen la nueva temporada, que se desarrollará desde el 12 de septiembre bajo el lema "Las fronteras".

Levy, que no ha querido manifestarse tampoco sobre la continuidad de Mateo Feijoo en Matadero, ha subrayado que el trabajo de Portaceli está avalado por "grandes cifras", "síntoma de buena calidad", y que "con esos elogios" harán en los próximos días "las renovaciones que toquen".

"Las decisiones que se tomen deben hacerse con sosiego, sensibilidad y prudencia sin responder a un criterio personal", ha añadido Levy, que ha querido que la presentación de la temporada de "una institución de Madrid" como es el Español fuera su primer acto público como delegada.

En el acto estaba presente el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, al que ha expresado su deseo de que inicien una etapa "abierta", de "sinergia" y colaboración de forma que próximamente puedan presentar "proyectos conjuntos".

Portaceli sustituyó en la dirección del teatro a Juan Carlos Pérez de la Fuente hace dos años y medio y su contrato concluye al cumplir los tres: "claro que me gustaría continuar porque tres años es muy poco y no da tiempo a desarrollar los proyectos", ha dicho tras escuchar a Levy, aunque entiende que esta tiene que "tomar sus decisiones" y hacerlo con consenso".

El Teatro Español, que para 2019/2020 cuenta con un presupuesto de 1 200 000 euros, ha recaudado desde el inicio de la temporada 921 000 euros y tiene una ocupación media del 76%.

"Es una temporada muy bonita, diversa e interesante", ha dicho Portaceli, que ha decidido comenzar el curso, el 12 de septiembre, con el espectáculo "Zonas de conflicto", en el que los periodistas Javier Bauluz, Rosa María Calaf, Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Maruja Torres tratarán "dramatizadamente" el tema de las fronteras y las guerras.

Aitana Sánchez-Gijón actuará y bailará a las órdenes de Chevi Muraday en "Juana"; Silvia Abascal y Nur Levi interpretarán "Ecos", y Natalie Poza y Carmen Machi, dirigidas por Andrés Lima, el espectáculo "teatral-musical-documental" "Prostitución".

Asier Etxeandía dará, junto a Enrico Bárbaro, el concierto "Mastodonte"; Eusebio Poncela protagonizará "El sirviente"; Javier Gutiérrez volverá con "¿Quién es el señor Schmitt?"; se repondrá "Juguetes rotos" y se estrenará un montaje de la obra de Boris Vian "La espuma de los días".

Miguel Rellán dirige "Contarlo para no olvidar", basado en textos de Maruja Torres y Mónica Geraldine Prieto; Sol Picó, el análisis "de la masculinidad" "Dancing with the frogs", y la bailaora Carmen Cortés, "Juana Inés".

Cayetana Guillén Cuervo protagoniza "Puertas abiertas", un drama sobre los atentados en la sala Bataclán de París, y se estrenará "En palabras de Jo... Mujercitas", una adaptación de la obra de Louise May Alcott que dirige Pepa Gamboa.