El pintor Antonio Montiel presentará el 4 de octubre su retrato de Felipe VI

El pintor Antonio Montiel presentará el retrato que ha realizado del rey Felipe VI el 4 de octubre en el Palacio de Buenavista de Madrid, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, donde quedará instalada la obra.

Montiel recibió el encargo en enero de 2018 por parte del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, ha explicado a Efe el pintor malagueño, que forma parte desde hace tres años del jurado de los Premios Ejército de artes plásticas, uno de los más longevos de España con más de cincuenta años de historia.

La iniciativa surgió porque todavía no existía ningún cuadro oficial de Felipe VI para el Ejército, según Montiel, que fue recibido por el rey en el Palacio de la Zarzuela para tomar apuntes y una colección de casi cuatrocientas fotografías a partir de las cuales ha creado el retrato.

La sesión en Zarzuela duró casi dos horas y durante la misma el rey le hizo alusión al retrato que Montiel hizo en 1997 de la reina Sofía y que ésta tiene instalado en su despacho, según el artista, que ha destacado la buena disposición de Felipe VI al posar.

En este óleo sobre lienzo, que Montiel ha pintado en su estudio de Almogía (Málaga), el rey aparece a tamaño natural y vestido con su uniforme de capitán general. El pintor ha optado por el corte "a la inglesa", desde la rodilla hacia arriba.

Para Montiel, Felipe VI "es un hombre que provoca paz con su actitud y porte" y quería que en su cuadro "tuviera una expresión apaciguada, pero con la dignidad de rey".

"Como me pasó con la reina doña Sofía, he descubierto una luz inquietante que tiene en la mirada. A mí me gusta la sobriedad en los retratos y me importa, sobre todo, captar la personalidad, de la que la mirada es un 80 por ciento", ha explicado a Efe.

Felipe VI es el cuarto miembro de la Familia Real plasmado por los pinceles de Montiel, que ya había pintado, además de a la reina Sofía, a don Juan Carlos y a la infanta Cristina.

Montiel ha desvelado que, en el cóctel posterior a la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes que fue presidida por los reyes en Málaga en enero de 2018, doña Letizia le transmitió su confianza en que el retrato de Felipe VI sería "un gran cuadro".

El pintor malagueño, que a lo largo de su carrera ha retratado a personalidades como la reina Isabel II de Inglaterra, Fidel Castro, Montserrat Caballé, Alicia Alonso, Carmen Thyssen o la ex primera dama de EEUU Barbara Bush, tiene entre sus próximos proyectos un retrato del rey de Marruecos, Mohamed VI, que posará para él en noviembre.