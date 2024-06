Peralejos (Guadalajara) no pierde la esperanza de que Springsteen les visita en su gira

Un grupo de fans de Bruce Springsteen de Peralejos de las Truchas (Guadalajara) aprovechó el concierto de este miércoles del Boss en Madrid para entrevistarse con la embajadora de EE.UU. en su afán por conseguir que el artista pueda visitar este pequeño municipio del Alto Tajo durante su gira española.

Cada año se celebra en Peralejos de las Truchas un festival tributo a Bruce Springsteen -'Greeting from Peralejos'- que este verano llegará a su décima edición, del viernes 9 al domingo 11 de agosto.

No perdemos la esperanza de que Springsteen visite el municipio, ha manifestado a EFE el organizador del festival, Txema Fernández, sobre el "encuentro informal" con la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, quien se interesó por conocer a fondo la historia de la pasión de Peralejos de las Truchas por el músico, la evolución del 'Greetings from Peralejos' y los proyectos de futuro.

Fernández ha recordado que la embajadora grabó hace un año un vídeo, que se hizo viral en redes, animando al artista a visitar este pueblo.

Además, ha comentado que comentaron a Reynoso la idea de poner en marcha un intercambio cultural entre artistas locales de Peralejos y Freehold, la ciudad donde creció Bruce y que esta hermanada con Peralejos desde 2019.

La embajadora también se interesó por un documental que el director de cine Arturo Dueñas está terminando de rodar sobre el 'Greetings from Peralejos' y que prevé estrenar en otoño.

Tras la recepción, la comitiva de Peralejos se dirigió al Estadio Metropolitano para reunirse con el resto de vecinos, unos 25, que se sumaron a las 300 personas pertenecientes al grupo de fans 'Greetings from Peralejos' que, vestidos con las camisetas del festival, se dieron cita para disfrutar del primer concierto del Boss en Madrid.

Al concierto de este miércoles en Madrid acudieron con un panel de seis metros con la frase Bruce come to Peralejos, que confían pudiera leer el artista, a quien invitan a descansar entre conciertos en este tranquilo pueblo de Guadalajara.