Pepón Nieto: sus sonadas meteduras de pata, su sufrimiento en MasterChef y los consejos de su abuela Isabel

Pepón Nieto acaba de soplar 55 velas. El pasado 20 de enero cumplía años y no lo podía hacer de mejor manera que rodeado de amigos y con trabajo, ya que sigue de gira con "Anfitrión".





Junto a Toni Acosta, Fele Martínez, Daniel Muriel, José Troncoso y María Ordóñez representa una versión renovada, "robada" y circense de El Anfitrión de Molière. "Una historia de seres clonados que viven la asombrosa paradoja de verse de piel hacia fuera, una mezcla de lo divino y lo humano, las pasiones y los odios, las infidelidades y los deseos, las risas y algún que otro sentimiento con el sano propósito de entretener", cuenta el director Juan Carlos Rubio que recuerda que Molière robó el texto a Plauto y ellos se lo han "robado" ahora al autor francés, porque aseguran tanto director y el propio Pepón Nieto -echando mano de refranero-, que "quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón".

De Pepón Nieto recordamos sobre todo su interpretación del subinspector Mariano Moreno en "Los hombre de Paco". No era su primer papel en la ficción televisiva, cuando llega a ser elegido para formar parte del elenco de la serie, Pepón ya tiene un bagaje que se había iniciado en 'Farmacia de Guardia' de Antonio Mercero.

El temor de la abuela Isabel: "No van a volver a llamarte"

Hacer un cameo, salir en algún capítulo de 'Farmacia de Guardia' -hace 30 años-, aumentaba tu prestigio. Por la farmacia de Lourdes Cano (que interpretaba Concha Cuetos) pasaron Lola Flores, Fernando Romay, Ana Obregón, Mercedes Milá y Olga Viza... En uno de sus capítulos debutó un joven Pepón Nieto haciendo de pintor de brocha gorda chapucero.

Como requería el papel, dejó la pared hecha un cuadro. Cuando vio el capítulo su abuela Isabel, quedó horrorizada y no pudo por menos que llamarle para regañarle, contaba en un entrevista televisiva Pepón: "Tú sabes pintar, si tú has pintado el patio de la casa, ¿tú cómo pintas de esa manera?, no van a volverte a llamar nunca más", le dijo la mujer toda preocupada.

Después de 'Farmacia de Guardia' llegó 'Periodistas', en la que hacía de becario, 'La vida de Rita', la versión española de 'Cheers', 'La que se avecina', 'Brigada Costa del Sol', 'Sé quién eres', 'Lejos de ti', '30 monedas'...

Pero, sin duda, será 'Los hombres de Paco' la serie a la que más debe y con la que más se le identifica. A 'Los hombres de Paco' les debe, además, dos de sus mejores amigos: Paco Tous y Hugo Silva. En la serie le ha pasado de todo, haciendo honor a su fama de metepatas.

Contaba en 'El Hormiguero' durante la promoción de 'Los hombres de Paco. El Regreso' que, al principio del rodaje, "puse verde a la script [la encargada de supervisar la continuidad en la narración de la serie o película] , fue al principio, no la conocíamos, pero era pesada y la puse verde sin darme cuenta de que llevaba el micrófono abierto y ella estaba en el monitor con el director", a esto se unía que esta persona era además "la pareja del director" de la serie. Al final no pasó nada y todo quedó en un malentendido.





Su descomunal enfado en los Goya

Además de series, Pepón cuenta en su historial con una treintena de películas: 'Asunto interno', 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí', 'Lo nunca visto'. 'Mi gran noche', 'Perfectos desconocidos', 'Las brujas de Zugarramurdi' o, la última, 'Un efecto óptico'

Por 'Días Contados' fue candidato al Goya al Mejor Actor Revelación aunque no se lo dieron. Lo que sí ha hecho en varias ediciones ha sido presentar alguno de los galardones como en la 30 edición de los Goya en 2016. Pepón, Cecilia Freire y Míriam Díaz-Aroca eran los encargados de entregar "el cabezón" al Mejor Vestuario. Al final la ceremonia, al actor le preguntaron en plan jocoso si no estaba harto de que siempre le colocaran junto a mujeres guapas para aportar el contrapunto cómico - y menos guapo-. Al oír la pregunta, Pepón estallaba: "Lo que estoy un poco hasta los huevos es de este tipo de comentarios. Pero vamos, como cualquier persona. He salido a dar un premio en un acto con dos compañeras, nada más".

Días después se disculpaba por haber perdido la compostura. No es la primera vez que pide perdón por unas declaraciones. Hace unos meses tuvo que pedir disculpas a Isabel Díaz Ayuso.

Polémica por sus palabras sobre Díaz Ayuso: "está mal medicada"

"Si veis la entrevista completa, veréis que, para nada, tenía la intención de insultar (a la presidenta de la Comunidad de Madrid). Lo que pasa es que ves el trocito del vídeo, así sesgado y parece que estoy insultando a esa señora. Y nada más lejos de mi intención".

Mis más sinceras disculpas a todo aquel que se haya podido sentir ofendido por mis palabras el pasado domingo en La Roca de La Sexta.





Así se disculpaba el actor con Isabel Díaz Ayuso de la que había dicho en una entrevista en La Sexta que por algunas de sus decisiones "parecía que estaba mal medicada. A mí me sorprende mucho, porque parecía un pulpo en un garaje". En la misma entrevista definió a la presidenta de la Comunidad de Madrid como "un fenómeno político. La gente está encantada con ella, es una tía a la que siguen y gusta muchísimo lo que dice. Hace la política de una forma totalmente distinta".

Su paso por MasterChef

De la vida de José Antonio Nieto Sánchez, Pepón Nieto, -al margen de las cámaras y del escenario de un teatro-, sabemos que le gusta viajar, leer, el contacto con la naturaleza, el arte y cocinar. Incluso podría estar entre fogones al igual que su abuelo, su padre o sus hermanos si no hubiera apostado por su verdadera vocación, la interpretación.





De su gusto por lo culinario dejó constancia en su paso por MasterChef aunque fue eliminado antes de la final. Tras su paso asegura que lo pasó muy bien e hizo buenos amigos como Saúl Craviotto (que fue el ganador de la edición en la que ambos participaron), pero reconoce que también sufrió para poder hacer algunos de los platos: "El programa es mucho más duro de lo que se ve en televisión". Fue expulsado por su mala interpretación de una de las creaciones de Jordi Cruz.

¿Quién de vosotros se siente como nuestro @NietoPepon?

Comenta qué significa para ti el regreso de #MCCelebrity RT

En la actualidad está a punto de terminar la gira con "Anfitrión" y en los próximos meses puede que le veamos en su última película, "Mañana es hoy" que rodó a finales del año pasado bajo la dirección de Nacho García Velilla junto a Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Silvia Abril, Asier Ricarte, Carla Díaz, Antonia San Juan y Marta Fernández Muro.

Se trata de una creación para Amazon que nos situa en el verano de 1991. La familia Gaspar se encuentra de vacaciones en la playa. Tras una discusión entre el padre y la hija adolescente, esta decide fugarse con su novio. A todo esto una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un patinete de agua. Cuando consiguen volver a la arena descubren que han viajado hasta el 2022. Un descabellado futuro lleno de smartphones, selfies y música trap, ¿cómo lograrán sobrevivir?