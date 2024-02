La palabra que usa un gallego cuando se enfada, pero también con cariño: el resto de España no la entiende

El gallego es la tercera lengua cooficial más hablada en nuestro país, por detrás tanto del catalán como del valenciano, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con algo más de 2.200.000 hablantes. Eso sí, si atendemos a las cifras de aquellos que dominan de manera “perfecta” el idioma sólo dentro de Galicia es casi del 60% en la población que supera los 15 años. Eso sí, es casi un 10% menos que a comienzos del siglo XXI, representando la lengua cooficial que más cae en número de hablantes en los últimos 20 años, según el Instituto Galego de Estadística (IGE).

Eso, al menos, son los datos. No obstante, en el día a día los ciudadanos gallegos siguen empleando de manera habitual algunos términos de su lengua aunque las incluyan dentro de una conversación en castellano. Algunas de ellas son desconocidas para el resto de españoles y otras, es completamente al revés: la usan en España cada día aunque puede que no sepan que tienen su origen en Galicia.









La palabra que usa un gallego cuando se enfada



Entre las palabras habituales que un gallego 'calza' en una conversación en castellano están algunos ejemplos como la 'carallada' que, según la Real Academia Galega, se traduce como “diversión bulliciosa” o, también, una “cosa que molesta”. También es bastante habitual la 'chafullada' o chapuza, el 'fozar' o hacer algo malamente y sin cuidado. Y como no, el famoso 'riquiño'. Precisamente esta última no aparece en el diccionario gallego, pero se usa como sustitutivo de “guapo”, porque aunque no lo sea, “al menos es 'riquiño'”.

No obstante, hay una muy curiosa: la suelen emplear los gallegos para cuando se enfadan, pero también puede resultar cariñosa según el contexto. Y no, no se trata de 'riquiño', que ya hemos explicado arriba, si no de 'parvo'. Según las definiciones de la Real Academia Galega, se trata de “una persona que demuestra poca inteligencia o disposición”. También como que “tiene un retraso intelectual, con una inteligencia equivalente a la de un niño”.









Eso, igual que es una palabra para cuando un gallego se enfada, tiene una peculiaridad. Uno de los significados que también incluye la RAG es “persona que se deja engañar fácilmente o no sabe sacar provecho de una situación”. Así, no es extraño escuchar a alguien que se refiere a un 'parvo' como respuesta a un halago (“qué parvo eres”) o para animar a alguien a hacer algo que no se atreve (“venga, no sea parvo”).





La palabra del gallego que usan todos los españoles



Esas son las habituales de Galicia que no se entienden en el resto del territorio de la península. Pero hay otros términos que son más que una palabra gallega, e incluso la emplean los españoles con relativa asiduidad, que es la famosa 'morriña'. Según recoge la RAE (Real Academia de la Lengua) su significado es de “tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal”, mientras que la Academia Galega lo define más bien como el “sentimento e estado de ánimo melancólico e depresivo, en particular o causado pola nostalxia da terra”. Seguro que a más de uno le sonará haberla usado en algún momento.









En cualquier caso, lo curioso de todo este lío de idiomas es que, sí, en el portugués esta palabra existe pero, para lo que sospechen que sea un caso similar al de “caramelo” o “mermelada”, en el país vecino significa algo muy diferente. 'Morriña' se traduce como “una enfermedad, un tipo de sarna que afecta al ganado, así como un sinónimo coloquial del mal olor”. Pero, ¿como llaman los portugueses al sentimiento de 'morriña'? 'Saudade'.