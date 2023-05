La obra "El incoveniente, un cuento "sobre la bondad", protagonizado por Kiti Mánver

Tras el éxito en la gran pantalla, "El inconveniente", un texto escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio y protagonizado por Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Vellila, ha llegado al teatro: es una pieza cómica, de amistades imposibles, "en definitiva, un cuento sobre la bondad".

Inspirada en hechos reales, "El incoveniente" es una historia divertida de especulación inmobiliaria, amistades imposibles y ganas de vivir", ha explicado este lunes en rueda de prensa Juan Carlos Rubio (Montilla, Córdoba, 1967), quien apunta que esta pieza es "un cuento sobre la bondad".

Un pieza de teatro que cuenta cómo Luis, un "joven bien", busca piso en una zona "bien" y la inmobiliaria le ofrece uno con precio bajo, amplitud, luz y vistas a la sierra, solo hay un incoveniente: la anciana dueña del piso, Lola, vivirá en él hasta que se muera.

Entre la anciana, fumadora y bebedora, operada dos veces de corazón, y el joven surge una bonita amistad, plagada de ternura y emoción. "A pesar de su sencillez es una historia profunda", ha señalado Kiti Mánver (Antequera, Málaga, 1953).

Desde su estreno en 2009, la comedia se ha visto en escenarios de Estados Unidos, México, Argentina, Italia, Alemania o Suiza y también se ha llevado al cine", ha contado Rubio.

Ahora, esta pieza reúne cine y teatro en el mismo equipo: el autor, Juan Carlos Rubio, guionista de la película, ejerce de director; Bernabé Rico toma las riendas como productor y Kiti Mánver repite el papel de la anciana Lola.

"Estoy muy agradecida por este personaje, tengo ganas de jubilarme, pero no puedo, Juan Carlos (Rubio) me ofrece estas cosas...", dice entre risas Mánver.

Los actores Cristóbal Suárez y Marta Velilla conforman el equipo de esta obra que pone el foco en la solidad de las personas mayores. "Mi abuela se ha puesto mala y me he dado cuenta que desde hacía tres menes no la había visto", ha contado Velilla quien anima a "visitar a los abuelo y no olvidarles".

Esta pieza de teatro con escenografía de Juan Sanz, diseño de vestuario de Pier Paolo Álvaro y música de Miguel Linarés estará en el Teatro Pavón del 1 de junio al 9 de julio.