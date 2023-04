Obama deja Barcelona tras los coros de su esposa en concierto de Sprinsteen

El expresidente de EEUU Barack Obama tiene previsto abandonar este sábado la ciudad de Barcelona para participar en un ciclo de conferencias en Zúrich (Suiza), después de ver a su esposa, Michelle, participando en el escenario de los coros al final del concierto de Bruce Springsteen en el Estadi Olímpic.

Fue en la canción Glory Days, una de las más coreadas anoche por los más de 55.000 asistentes al concierto del Boss, que repite escenario mañana domingo en Barcelona en el inicio de su tour europeo.

Se pudo apreciar así a Michelle Obama cantando los coros de la emblemática canción Glory Days, ya en los bises del concierto, junto a Kate Capshaw, la esposa de Steven Spielberg, y la pareja y cantante de Springsteen, Patti Scialfa.

Los tres matrimonios ya compartieron mantel en una cena en el Hotel Palace la noche del jueves, así como hospedaje en el exclusivo Hotel Florida.

Poco antes de los coros de las tres esposas, en un gesto poco habitual, se pudo escuchar al rockero de New Jersey expresar su amor por Barcelona y Cataluña, cuando dijo en catalán "¡Catalunya, Barcelona, us estimem, us estimem, us estimem!".

Bruce Springsteen cumplió anoche las expectativas y seis años después de su última cita en España, cumplidos ya los 73 años, volvió a conquistar a un público que, por su entrega y aguante durante las tres horas de concierto, parecía muy consciente de estar viviendo una noche histórica, incluso para algunos con regusto a despedida.