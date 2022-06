"Nosotros no nos materemos con pistolas", el retrato generacional de Ripoll

En su décimo largometraje, Nosotros no nos mataremos con pistolas, la veterana directora María Ripoll propone un retrato generacional en el que expone temas aún tabúes como el suicidio, al tiempo que reflexiona sobre una generación que se siente frustrada por sus condiciones laborales y económicas.

La cineasta catalana expone a EFE en una entrevista que la cinta gravita en torno al eje de la nostalgia, de la juventud perdida. Aunque apele a una generación muy determinada, generación a la que se prometió todo y no consiguió nada, en el fondo las situaciones y los temas que se desarrollan son comunes a casi todos los públicos" detalla sobre la película que llega este viernes a los cines.

Nosotros no nos mataremos con pistolas parte de una reunión de amigos en la que salen a relucir las miserias de unos personajes que se engañan a sí mismos y a los demás.

Mientras el pueblo se prepara para celebrar su fiesta mayor, Blanca (Ingrid García-Jonson) se esmera en que la primera paella que hace en su vida le quede perfecta. Ha conseguido reunir a sus amigos de toda la vida después de años sin verse.

Todos están en la treintena y sienten que la juventud se les escapa, atrapados en la precariedad laboral, el desencanto y un continuo volver a empezar. La paella se alarga hasta el anochecer, entre revelaciones de secretos, reproches y equívocos.

Todo es una puta mierda. Parecía que nos íbamos a comer el mundo y nos hemos comido un mojón bien grande. Encima nos hemos tenido que ilusionar, aunque nuestro futuro sea una mierda seca, hemos tenido que sonreír, echar para adelante, porque es lo que hay. Es lo que hay, ese debería ser nuestro puto eslogan, dice Miguel (Joe Manjón) en uno de los momentos de la cinta.

Y es que para la mitad de los milenials y la generación Z la frase es lo que hay se ha convertido en el eslogan de sus vidas: Es muy duro porque nos imaginamos un futuro en el que todo iba a salir bien y no, nos prometieron cosas que nunca han llegado. Tenemos trabajos inestables, quien lo tiene, hay que pagar facturas y no se llega a fin de mes, apunta Lorena López, Marina en la ficción.

La cinta, una adaptación de la obra de teatro homónima del dramaturgo Víctor Sánchez, que ganó un Max en 2016, toca otro tema importante a la par que tabú como es el suicidio.

El Gobierno debería hacer algo con esto, potenciar más los psicólogos de la sanidad pública y que sea accesible para todos. Lo que no puede ser es que una persona que necesite atención médica no pueda ir porque le cueste cada sesión más de 50 euros, cuando, además, a lo mejor no tiene ni trabajo, incide López.