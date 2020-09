'Nomadland' de Chloé Zhao gana el León de Oro en el Festival de Venecia

La película "Nomadland", de la directora Chloé Zhao y protagonizada por Frances McDormand, cumplió las previsiones y ganó hoy el León de Oro de la 77ª edición del Festival de cine de Venecia.

La directora estadounidense, de origen chino, de 38 años, es la primera mujer en recibir el prestigioso premio en 10 años con una película conmovedora sobre los trabajadores nómadas de Estados Unidos.

#BiennaleCinema2020#Venezia77

Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:

NOMADLAND di/by Chloé Zhao pic.twitter.com/OBvAz2JA3r