New Order enciende un nuevo Primavera Sound, igual de lúdico pero mejor organizado

Rosa Díaz

Después de que el año pasado chocara con sus propios límites, con aglomeraciones y problemas organizativos, Primavera Sound 2023 se ha redimensionado, ha encontrado la fórmula y ha celebrado este "nuevo orden" festivalero con una banda perfecta para la ocasión, New Order.

La formación que marcó el inicio de una nueva era musical cuando, hace ya cuarenta años, fusionó el post-punk con la electrónica, ha sido la encargada de inaugurar la nueva era del Primavera Sound, que ha dado un golpe de timón y ha renunciado al crecimiento exponencial, que el año pasado le hizo alcanzar el récord de medio millón de espectadores, para poner el acento en que "todo vaya como una seda y la experiencia sea satisfactoria", según sus directores.

El resultado se ha podido apreciar en el concierto de New Order, que ha abierto la franja nocturna de la primera jornada del festival barcelonés, y se podrá volver a apreciar el 8 de junio en Madrid, ciudad que este año se estrena como segunda sede española.

El público de New Order ha tenido la opción de decidir si quería ir hasta las primeras filas o prefería quedarse atrás, porque la gran explanada que hay frente al escenario grande estaba tan esponjada que no era obligatorio ver a los músicos por las pantallas, como pasó el año pasado.

También ha sido posible bailar con comodidad y los presentes, a quienes los músicos doblaban la edad, lo han hecho tanto con las canciones nuevas como con las ya se han convertido en clásicos.

Uno de estos himnos, "Regret" ha abierto un concierto, en el que, en el tramo final, han sonado "True Faith", "Blue Monday", "Temptation" y" Love Will Tear Us Apart".

Antes de que cayera la noche, la comodidad y el buen rollo ha recibido a los primeros visitantes del Primavera, que no han sufrido colas excesivas ni en el transporte ni en las puertas de entrada, a diferencia de lo que pasó en la primera jornada del festival del 2022.

Una vez dentro, los espectadores han paseado cómodamente de escenario en escenario, comprobando que el Primavera hay música para todos los gustos.

Uno de los primeros grupos que ha tocado en el escenario grande ha sido Black Country, New Road, que, con su mezcla equilibrada de guitarra, batería, violín y voz, ha aglutinado a un buen número de espectadores que, bajo un sol tímido, han disfrutado de sus canciones melancólicas y energéticas.

Poco después, con la puesta de sol, el público ha seguido paseando, bailando y buscando su banda preferida. Mientras unos movían los brazos al ritmo del fraseo del rapero Pusha T., otros escuchaban junto al mar las dulces melodías de la alicantina Mira Paula, otros se extasiaban ante el glamour de las coreanas Red Velvet y otros se lanzaban a la pista de baile con Rhyw.

Música para todos los paladares que se alargará hasta las seis de la mañana y que se repetirá mañana y pasado, con un cartel y una organización de lujo.